Около Дамаска ликвидирован "Саид Реза" – главный координатор КСИР. Иран угрожает местью Израилю
Тегеран обвинил Израиль в нанесении удара по объекту "Хизбаллы" в районе Сайда Зайнаб (Зайнабия), к югу от Дамаска, в результате которого был убит Саид Реза Мусави – один из высокопоставленных командиров иранского "Корпуса стражей исламской революции", отвечавший за поставки вооружений "Хизбалле" в Сирию и Ливан.
Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Израиль заплатит цену за убийство Мусави. Руководство "Хизбаллы" заявило, что Израиль "перешел черту".
Израиль не берет на себя ответственность за эту атаку. Власти Израиля, как правило, не комментируют удары по целям в Сирии. Однако в руководстве Израиля говорят, что ЦАХАЛ готов к отражению угроз со стороны Сирии и Ливана.
В свою очередь, администрация Джо Байдена работает над "дипломатическим решением, позволяющим снизить напряженность на израильско-ливанской границе", пишет издание Axios.
Отметим, что боевые действия на границах Израиля с Ливаном и Сирией идут уже более 80 дней.
Иранское агентство Tasnim пишет, что Саид Реза Мусави ("Саид Реза") был одним из офицеров КСИР, наиболее долго находившихся в Сирии – почти 25 лет, и "координировал все дела", то есть по сути был главным координатором КСИР в Сирии. Отмечается, что он входил в число ближайших соратников генерала Касема Сулеймани, командира подразделения "Аль-Кудс", ликвидированного американцами под Багдадом 3 января 2020 года.
По данным иранских СМИ, по целям в районе Сайда Зайнаб было выпущено три ракеты со стороны Голанских высот. Судя по имеющимся сведениям, помимо "Саида Резы", есть и другие убитые.
В руководстве иранского "штаба фронта сопротивления" отмечают, что Саид Реза Мусави ранее пережил две попытки ликвидации.
SOHR: ЦАХАЛ атаковал объекты "Хизбаллы" около Дамаска. "Аль-Маядин": убит офицер КСИР