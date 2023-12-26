Около Дамаска ликвидирован "Саид Реза" – главный координатор КСИР. Иран угрожает местью Израилю

Тегеран обвинил Израиль в нанесении удара по объекту "Хизбаллы" в районе Сайда Зайнаб (Зайнабия), к югу от Дамаска, в результате которого был убит Саид Реза Мусави – один из высокопоставленных командиров иранского "Корпуса стражей исламской революции", отвечавший за поставки вооружений "Хизбалле" в Сирию и Ливан.

Президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Израиль заплатит цену за убийство Мусави. Руководство "Хизбаллы" заявило, что Израиль "перешел черту".

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Израиль не берет на себя ответственность за эту атаку. Власти Израиля, как правило, не комментируют удары по целям в Сирии. Однако в руководстве Израиля говорят, что ЦАХАЛ готов к отражению угроз со стороны Сирии и Ливана.

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В свою очередь, администрация Джо Байдена работает над "дипломатическим решением, позволяющим снизить напряженность на израильско-ливанской границе", пишет издание Axios.

Отметим, что боевые действия на границах Израиля с Ливаном и Сирией идут уже более 80 дней.

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Иранское агентство Tasnim пишет, что Саид Реза Мусави ("Саид Реза") был одним из офицеров КСИР, наиболее долго находившихся в Сирии – почти 25 лет, и "координировал все дела", то есть по сути был главным координатором КСИР в Сирии. Отмечается, что он входил в число ближайших соратников генерала Касема Сулеймани, командира подразделения "Аль-Кудс", ликвидированного американцами под Багдадом 3 января 2020 года.

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По данным иранских СМИ, по целям в районе Сайда Зайнаб было выпущено три ракеты со стороны Голанских высот. Судя по имеющимся сведениям, помимо "Саида Резы", есть и другие убитые.

В руководстве иранского "штаба фронта сопротивления" отмечают, что Саид Реза Мусави ранее пережил две попытки ликвидации.