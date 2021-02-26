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NEWSru.co.il :: Ближний Восток26 февраля 2021 г., 04:43

SOHR: в результате удара ВВС США на востоке Сирии уничтожены грузовики с оружием, убиты не менее 17 боевиков

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SOHR: в результате удара ВВС США на востоке Сирии уничтожены грузовики с оружием, убиты не менее 17 боевиков

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что в результате удара военно-воздушных сил США на востоке Сирии уничтожены не менее трех грузовиков с оружием и боеприпасами, убиты по меньшей мере 17 боевиков.

Сами боевики заявляют об одном убитом и нескольких легкораненых.

Как сообщалось ранее, вооруженные силы США нанесли авиаудары по позициям проиранских боевиков на востоке Сирии в ответ на обстрел своих объектов. Об этом СМИ уведомил представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что удары были нанесены по распоряжению президента США Джо Байдена "в ответ на недавние атаки против американских военнослужащих и военнослужащих коалиции в Ираке, и на продолжающуюся угрозу этим военнослужащим".


Целью этих ударов стала инфраструктура боевиков. На сирийско-иракской границе разрушены объекты группировок "Катаиб Хизбалла" и "Катаиб Сайид аш-Шухада".

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что удары были нанесены при поддержке властей Ирака, предоставивших разведывательную информацию.

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ВВС США атаковали проиранских боевиков на сирийско-иракской границе

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