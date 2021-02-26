В результате взрыва в Оманском заливе повреждено израильское судно

В четверг, 25 февраля, в Оманском заливе, в результате взрыва был причинен ущерб судну для перевозки автотранспортных средств MV Helios Ray. Судно, принадлежащее израильской компании Helios Ray Ltd, шло под флагом Багамских островов. Об этом сообщает портал компании Dryad Global, занимающейся морской безопасностью, со ссылкой на информацию, полученную от британских ВМС.

По данным Dryad Global, судно следовало из порта Саудовской Аравии Эд-Даммам в Сингапур. Никто из членов экипажа не пострадал. Судно находится в хорошем состоянии, однако после взрыва оно было направлено в ближайший порт.

Dryad Global не исключает, что за взрывом может стоять Иран, хотя на сегодняшний день подробности инцидента неизвестны.

Компания Helios Ray Ltd зарегистрирована на острове Мэн, считающемся коронным владением Британской короны.

Агентство Reuters, сообщая об этом инциденте, ссылается на заявление Управления по контролю над морскими перевозками Великобритании (UKMTO), которое заявило, что "судно и экипаж в безопасности" и рекомендовало судам, находящимся в этом районе, проявлять осторожность.

Министерство транспорта Израиля заявило Reuters, что не располагает информацией о каком-либо израильском судне, получившем какие-либо повреждения в районе Оманского залива. При этом Пятый флот ВМС США, базирующийся в Бахрейне, подтвердил, что знает об инциденте и следит за ситуацией.

Сервис отслеживания судов Refinitiv сообщил, что связь с MV Helios Ray осуществляла компания Stamco Ship Management. Ее представители отказались от комментариев, за которыми к ним обратилось агентство Reuters.

Рами Унгер, владелец Helios Ray Ltd, сказал, что в результате взрыва в бортах корабля образовались две пробоины диаметром около полутора метров каждая, однако полностью масштаб ущерба будет понятен только после того, как судно вернется в порт. Он заметил также, что сомневается в том, что взрыв был организован "с целью навредить Израилю", сообщает Ynet. В мае 2019 года США возложили на Иран ответственность за диверсии на танкерах в Оманском проливе. Вашингтон заявил, что взрывы на двух саудовских, одном норвежском и одном из ОАЭ были произведены иранскими взрывными устройствами. Официальный Тегеран отрицал любую причастность к этим событиям.