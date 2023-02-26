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    Ближний Восток

    В Акабе пройдут первые за несколько лет палестино-израильские переговоры

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    В Акабе пройдут первые за несколько лет палестино-израильские переговоры
    AP Photo/Raad Adayleh, File

    26 февраля в иорданской Акабе состоятся израильско-палестинские переговоры, цель которых – содействовать разрядке ситуации в Иудее и Самарии. Они пройдут под эгидой Хашимитского королевства, во встрече примут участие также представители США и Египта.

    Официальные представители Иордании заявляют, что подобных встреч не было несколько лет, и сам факт проведения переговоров является значительным успехом. Они также не скрывают, что основная задача – заставить Израиль отказаться от односторонних мер и, по сути, заморозить операцию "Волнорнез" против палестинских боевиков на территориях. Речь также пойдет об снижении экономического давления на палестинцев.

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    Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что администрация США предложит свой план снижения напряженности. Он предусматривает прекращение действий Израиля в палестинских пунктах и предоставление свободы действий службам безопасности ПА. По словам палестинских источников, период действия этих мер составляет шесть месяцев.

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    Израильскую делегацию возглавляет Глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби. В нее войдут координатор деятельности правительства на территориях Расан Элиан, глава Общей службы Безопасности Ронен Бар и генеральный директор министерства иностранных дел Ронен Леви.

    С палестинской стороны ожидается участие министра гражданской администрации Хусейна аш-Шейха, отвечающего за координацию с Израилем, главы спецслужб генерала Маджида Фараджа и советника председателя ПА Маджди аль-Халиди.

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