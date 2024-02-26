Правительство Палестинской администрации подало в отставку
Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайэ подал председателю ПА Махмуду Аббасу послание об отставке правительства. До формирования нового кабинета оно продолжит выполнять свои обязанности.
"Это решение отражает политические и экономические события, а также события в сфере безопасности, связанные с израильской агрессией против Газы и значительной эскалации ситуации на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим", – заявил аш-Штайэ.
"Наш народ, палестинское дело, наша политическая система столкнулись с беспрецедентной атакой, с геноцидом, этническими чистками, голодом, интенсификацией колониализма, террором, попыткой ликвидации Агентства ООН по помощи палестинским беженцам", – добавил он.
Как ожидается, уже на этой неделе будет создано правительство технократов. В качестве кандидатуры на пост премьер-министра, устраивающей Аббаса, называют главу Палестинского инвестиционного фонда Мухаммада Мустафу.
Согласно публикациям СМИ, ХАМАС согласился на создание правительства технократов, чьими основными задачами станет восстановление сектора Газы и забота о безопасности.
Новое правительство не будет связано ни с одной из действующих на палестинских территориях партий. Это будет команда профессионалов, которая продолжит работу до проведения на палестинских территориях президентских и парламентских выборов.
Sky News Arabic: палестинское правительство технократов будет создано уже на нынешней неделе
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