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    Ближний Восток

    Правительство Палестинской администрации подало в отставку

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    Правительство Палестинской администрации подало в отставку
    Jaafar Ashtiyeh/Pool Photo via AP

    Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайэ подал председателю ПА Махмуду Аббасу послание об отставке правительства. До формирования нового кабинета оно продолжит выполнять свои обязанности.

    "Это решение отражает политические и экономические события, а также события в сфере безопасности, связанные с израильской агрессией против Газы и значительной эскалации ситуации на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим", – заявил аш-Штайэ.

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    "Наш народ, палестинское дело, наша политическая система столкнулись с беспрецедентной атакой, с геноцидом, этническими чистками, голодом, интенсификацией колониализма, террором, попыткой ликвидации Агентства ООН по помощи палестинским беженцам", – добавил он.

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    Как ожидается, уже на этой неделе будет создано правительство технократов. В качестве кандидатуры на пост премьер-министра, устраивающей Аббаса, называют главу Палестинского инвестиционного фонда Мухаммада Мустафу.

    Согласно публикациям СМИ, ХАМАС согласился на создание правительства технократов, чьими основными задачами станет восстановление сектора Газы и забота о безопасности.

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    Новое правительство не будет связано ни с одной из действующих на палестинских территориях партий. Это будет команда профессионалов, которая продолжит работу до проведения на палестинских территориях президентских и парламентских выборов.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 25 Февраля 2024
    Sky News Arabic: палестинское правительство технократов будет создано уже на нынешней неделе
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 Февраля 2024
    Аббас прибыл в Доху для обсуждения создания в ПА правительства технократов вместе с ХАМАСом
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