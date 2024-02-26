Правительство Палестинской администрации подало в отставку

Премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайэ подал председателю ПА Махмуду Аббасу послание об отставке правительства. До формирования нового кабинета оно продолжит выполнять свои обязанности.

"Это решение отражает политические и экономические события, а также события в сфере безопасности, связанные с израильской агрессией против Газы и значительной эскалации ситуации на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим", – заявил аш-Штайэ.

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"Наш народ, палестинское дело, наша политическая система столкнулись с беспрецедентной атакой, с геноцидом, этническими чистками, голодом, интенсификацией колониализма, террором, попыткой ликвидации Агентства ООН по помощи палестинским беженцам", – добавил он.

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Как ожидается, уже на этой неделе будет создано правительство технократов. В качестве кандидатуры на пост премьер-министра, устраивающей Аббаса, называют главу Палестинского инвестиционного фонда Мухаммада Мустафу.

Согласно публикациям СМИ, ХАМАС согласился на создание правительства технократов, чьими основными задачами станет восстановление сектора Газы и забота о безопасности.

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Новое правительство не будет связано ни с одной из действующих на палестинских территориях партий. Это будет команда профессионалов, которая продолжит работу до проведения на палестинских территориях президентских и парламентских выборов.