СМИ: одновременно с авиаударами наземные силы ЦАХАЛа продвинулись в глубь Сирии

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что одновременно с нанесением авиаударов израильские наземные силы продвинулись в глубь провинции Кунейтра.

Одна группа израильских военных при поддержке тяжелой техники выдвинулась в сторону деревни Аль-Бакар, между Дараа и Кунейтрой, другая группа зашла в деревню Айн эль-Байда, рядом с населенным пунктом Джабата аль-Хашаб.

В ночь на 26 февраля сирийские СМИ сообщили об авиаударах, наносимых ЦАХАЛом по целям в пригороде Дамаска и на юге Сирии. ЦАХАЛ подтвердил факт нанесения ударов.

Арабская редакция российского новостного агентства "Спутник" сообщала о сильных взрывах на юге Сирии. Цели находились в районе Аль-Кисуа юго-западнее Дамаска, а также в окрестностях города Израа в провинции Дараа.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), в результате израильских авиаударов в пригороде Дамаска погибли 4 человека. Целью атаки был штаб Первой дивизии армии Асада. В провинции Израа военные объекты принадлежали 112-й бригаде.

"Концентрация оружия и военных формирований в южной части Сирии создает прямую угрозу безопасности граждан Израиля. ЦАХАЛ продолжит предпринимать все необходимые меры для нейтрализации этих угроз", – говорилось в заявлении ЦАХАЛа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя операцию, подчеркнул стратегическую цель действий: "Мы не допустим превращения южных районов Сирии во вторую версию южного Ливана. Израиль решительно пресечет любые попытки террористических элементов закрепиться в этом регионе".