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Ближний Восток

В Турции проведены массовые аресты активистов "Исламского государства"

время публикации: 26 марта 2024 г., 12:31 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 12:32
В Турции проведены массовые аресты активистов "Исламского государства"
AP Photo/Ali Unal

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в ходе операции, проведенной службами безопасности, были задержаны 147 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Операция проводилась в 30 провинциях одновременно, были арестованы как лица, помогавшие финансировать группировку, так и те, кто непосредственно участвовал в боевой террористической деятельности.

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