В Турции проведены массовые аресты активистов "Исламского государства"

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в ходе операции, проведенной службами безопасности, были задержаны 147 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство".

Операция проводилась в 30 провинциях одновременно, были арестованы как лица, помогавшие финансировать группировку, так и те, кто непосредственно участвовал в боевой террористической деятельности.