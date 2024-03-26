В Турции проведены массовые аресты активистов "Исламского государства"
время публикации: 26 марта 2024 г., 12:31 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 12:32
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в ходе операции, проведенной службами безопасности, были задержаны 147 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство".
Операция проводилась в 30 провинциях одновременно, были арестованы как лица, помогавшие финансировать группировку, так и те, кто непосредственно участвовал в боевой террористической деятельности.
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