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    Ближний Восток

    В Иране убиты высокопоставленные офицеры. Украинские СМИ связали это с поставкой иранских дронов в Россию

    время публикации: | последнее обновление:
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    В Иране убиты высокопоставленные офицеры. Украинские СМИ связали это с поставкой иранских дронов в Россию
    Соцсети

    Во вторник, 25 октября, в городе Захедан, столице Белуджистана на юго-востоке Ирана, неизвестными были застрелены полковник "Корпуса стражей исламской революции" Мехди Молашахи и офицер разведки "Корпуса Салмана Систана и Белуджистана" Джавад Ких, сообщает агентство Tasnim, связанное с КСИР.

    Эта информация также была опубликована на сайтах Hamshahri Online и Iran International.

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    Об убийстве этих офицеров сообщает и сайт ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой".

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    Опубликованы фотографии с места происшествия, судя по которым офицеры были убиты в автомобиле.

    Стрелявшим удалось скрыться. Ведется их розыск.

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    Арабские и иранские СМИ связывают убийство офицеров с продолжающейся волной протестов в Исламской республике, а также с тем, что КСИР был причастен к жестокому подавлению демонстраций в Белуджистане.

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    Отметим, что в украинских СМИ эта новость была подана в несколько ином свете. Так, например, в публикациях сайта slovoidilo.ua и в телеграм-канале "Украина 24/7" утверждается, что убитые иранские офицеры якобы курировали доставку в Россию дронов-камикадзе Shahed-136 и инструктаж по их применению. Никакими иранскими источниками эта версия не подтверждается.

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