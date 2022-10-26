В Иране убиты высокопоставленные офицеры. Украинские СМИ связали это с поставкой иранских дронов в Россию

Во вторник, 25 октября, в городе Захедан, столице Белуджистана на юго-востоке Ирана, неизвестными были застрелены полковник "Корпуса стражей исламской революции" Мехди Молашахи и офицер разведки "Корпуса Салмана Систана и Белуджистана" Джавад Ких, сообщает агентство Tasnim, связанное с КСИР.

Эта информация также была опубликована на сайтах Hamshahri Online и Iran International.

adv_11 incontent_1

Об убийстве этих офицеров сообщает и сайт ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой".

adv_12 m_ar_1

Опубликованы фотографии с места происшествия, судя по которым офицеры были убиты в автомобиле.

Стрелявшим удалось скрыться. Ведется их розыск.

adv_13 incontent_2

Арабские и иранские СМИ связывают убийство офицеров с продолжающейся волной протестов в Исламской республике, а также с тем, что КСИР был причастен к жестокому подавлению демонстраций в Белуджистане.

adv_14 m_ar_2

Отметим, что в украинских СМИ эта новость была подана в несколько ином свете. Так, например, в публикациях сайта slovoidilo.ua и в телеграм-канале "Украина 24/7" утверждается, что убитые иранские офицеры якобы курировали доставку в Россию дронов-камикадзе Shahed-136 и инструктаж по их применению. Никакими иранскими источниками эта версия не подтверждается.