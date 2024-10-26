Взрывы в Тегеране. Fox News: Израиль наносит ответный удар по Ирану
время публикации: 26 октября 2024 г., 02:20 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 02:20
Около 2 часов ночи по израильскому времени появились первые сообщения о взрывах в Тегеране. О нескольких взрывах в столице Ирана сообщило агентство Fars.
Негосударственные СМИ сообщают, что воздушное пространство над Ираном закрыто. Международный аэропорт Тегерана прекратил принимать и отправлять самолеты.
Телеканал Fox News передал, что Израиль наносит ответный удар по Ирану.