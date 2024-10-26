Взрывы в Тегеране. Fox News: Израиль наносит ответный удар по Ирану

Около 2 часов ночи по израильскому времени появились первые сообщения о взрывах в Тегеране. О нескольких взрывах в столице Ирана сообщило агентство Fars.

Негосударственные СМИ сообщают, что воздушное пространство над Ираном закрыто. Международный аэропорт Тегерана прекратил принимать и отправлять самолеты.

Телеканал Fox News передал, что Израиль наносит ответный удар по Ирану.