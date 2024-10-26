Источники: ВВС ЦАХАЛа ночью атаковали множество целей в Ливане

В ночь на 26 октября ливанские источники сообщали о нанесении израильскими ВВС ударов по целям в различных районах Ливана.

Сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в районе Аль-Харайэба около Сайды, а также другие цели на территории страны.

Поступали сведения о новых ударах по целям в пригородах Бейрута.

Сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Дурисе, Ансаре и Бритале в Баальбеке, на востоке страны.