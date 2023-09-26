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    Ближний Восток

    Iran International: трое помощников спецпосланника президента США по Ирану работали на иранское правительство

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    Iran International: трое помощников спецпосланника президента США по Ирану работали на иранское правительство
    AP Photo/Lujain Jo

    Трое помощников Роберта Мэлли, специального посланника президента США Джо Байдена по Ирану, были частью иранской правительственной сети, заявляет оппозиционный сайт Iran International, финансируемый Саудовской Аравией.

    Названы их имена: Ариане Табатабаи, Али Ваез, Дина Эсфандиари.

    Все они входили в группу "Иранская экспертная инициатива" (IEI), которая была создана министерством иностранных дел Ирана в 2014 году для расширения "мягкой силы" Тегерана, утверждается в публикации. Трое этих экспертов одновременно работали в ведущих западных аналитических центрах и давали советы США и Европе.

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    Эти утверждения основываются на изучении содержания тысяч электронных писем из переписки между иранскими дипломатами и аналитиками, полученных Iran International от организации Semafor.

    Напомним, что в июне 2023 года стало известно, что спецпосланник президента США по переговорам с Ираном Роберт Мэлли более двух месяцев находится в вынужденном отпуске. Он лишен доступа к секретным документам и отстранен от участия в переговорах, которые возглавил его заместитель. Первым об исчезновении Мэлли из поля зрения сообщил сайт Iran International. Вскоре после этого сам Мэли в интервью телекомпании CNN подтвердил, что находится в отпуске в связи с проводимой государственным департаментом проверкой его доступа к секретным документам. Со ссылкой на высокопоставленные источники телекомпания сообщила, что госдеп проверяет нарушения, допущенные Мэлли в обращении с секретной документацией.

    Напомним, что Роберт Мэлли принимал участие в палестино-израильских переговорах в Кемп-Дэвиде в начале тысячелетия, был высокопоставленным советником президента Барака Обамы по международной политике и одним из архитекторов первой ядерной сделки с Ираном.

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    Документы, полученные Iran International, показывают, что министерство иностранных дел Ирана в 2014 году инициировало создание сети зарубежных ученых и исследователей под названием "Иранская экспертная инициатива" (IEI) – для увеличения своего влияния на мировой арене.

    Президент Байден назначил Мэлли своим специальным посланником по Ирану в январе 2021 года. В феврале 2021 года Мэлли нанял Ариану Табатабаи для оказания помощи в переговорах с Ираном. На этой должности она проработала почти 15 месяцев.

    Мэлли также пытался назначить на правительственную должность Али Ваеза, директора иранского проекта Кризисной группы, но тот не смог получить необходимый уровень допуска, что привело к отмене его ожидаемого назначения. Несмотря на это, Мэлли оставил Ваеза на службе в качестве своего доверенного лица. В частности, Ваез управлял твиттер-аккаунтом Мэлли.

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    Дина Эсфандиари, которую Мэлли нанял в начале 2021 года, также входила в состав IEI.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Июня 2023
    Роберт Мэлли лишен доступа к секретным документам и отстранен от переговоров с Ираном
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