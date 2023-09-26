На западе Ирана, в районе расположения ракетной базы КСИР, прогремел сильный взрыв
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Минувшей ночью в Хорамабаде на западе Ирана был слышен сильный взрыв. Иранское агентство Tasnim передает, что после взрыва в городе возникла паника.
Официальные источники эту информацию пока не комментируют.
Оппозиционный сайт Iran International отмечает, что в Хорамабаде расположена ракетная база "Корпуса стражей исламской революции".
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