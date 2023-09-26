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    Ближний Восток

    На западе Ирана, в районе расположения ракетной базы КСИР, прогремел сильный взрыв

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    На западе Ирана, в районе расположения ракетной базы КСИР, прогремел сильный взрыв
    AP Photo/Hamed Sarfarazi

    Минувшей ночью в Хорамабаде на западе Ирана был слышен сильный взрыв. Иранское агентство Tasnim передает, что после взрыва в городе возникла паника.

    Официальные источники эту информацию пока не комментируют.

    Оппозиционный сайт Iran International отмечает, что в Хорамабаде расположена ракетная база "Корпуса стражей исламской революции".

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