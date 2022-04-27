"Исраэль а-Йом": по просьбе Израиля из Турции высланы десятки активистов ХАМАСа

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом" со ссылкой на палестинские источники, в последние недели Турция выслала несколько десятков активистов палестинской террористической группировки ХАМАС. Согласно публикации, список был передан турецкой стороне Израилем.

Речь идет о принципиальном изменении позиций Анкары. Правящая в Турции исламистская Партия справедливости и развития во многом разделяет идеологию ХАМАСа и долгое время оказывала этой группировке покровительство.

Как отмечается, ХАМАС с опаской наблюдал за оттепелью в отношениях Турции и Израиля, но воздерживался от резких шагов. Лишь когда турецкий посол осудил недавний теракт в Тель-Авиве, группировка сочла необходимым отреагировать, подвергнув дипломата резкой критике.