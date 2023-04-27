Иран захватил в Оманском заливе направлявшийся в США танкер

Командование Пятого американского флота сообщило, что иранские военные моряки захватили в Оманском заливе шедший под флагом Маршалловых островов танкер Advantage Sweet, направлявшийся из Кувейта в американский Хьюстон.

"В процессе захвата судно подало сигнал бедствия. Действия Ирана противоречат международному праву, представляя угрозу для стабильности и безопасности региона. Иран должен немедленно освободить танкер", – говорится в заявлении американских военных.

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Танкер был построен корейской корпорацией Samsung и спущен на воду в 2012 году. Его длина составляет 246 метров, а водоизмещение 81400 тонн. Компания Advantage пока не прокомментировала захват судна.