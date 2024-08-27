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Заявление Бен-Гвира о синагоге на Храмовой горе возмутило Саудовскую Аравию

время публикации: 27 августа 2024 г., 11:23 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 11:23
Заявление Бен-Гвира о синагоге на Храмовой горе возмутило Саудовскую Аравию
Фото: А.Завин/NEWSru.co.il

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии резко осудило заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поддержку строительства синагоги на Храмовой горе в Иерусалиме.

"Мы категорически отвергаем это экстремистское и провокационное заявление, как и другие провокации против мусульман в мире. Необходимо защитить исторический и юридический статус мечети аль-Акса", – говорится в заявлении.

Напомним: 26 августа в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Бен-Гвир заявил также, что если бы это зависело от него, то он построил бы на Храмовой горе синагогу. "Должно быть равноправие евреев и мусульман на Храмовой горе", – заявил Бен-Гвир.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы евреи были поражены в правах на свободу культа на Храмовой горе", – сказал министр национальной безопасности.

Ближний Восток
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