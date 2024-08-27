Заявление Бен-Гвира о синагоге на Храмовой горе возмутило Саудовскую Аравию

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии резко осудило заявление министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в поддержку строительства синагоги на Храмовой горе в Иерусалиме.

"Мы категорически отвергаем это экстремистское и провокационное заявление, как и другие провокации против мусульман в мире. Необходимо защитить исторический и юридический статус мечети аль-Акса", – говорится в заявлении.

Напомним: 26 августа в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Бен-Гвир заявил также, что если бы это зависело от него, то он построил бы на Храмовой горе синагогу. "Должно быть равноправие евреев и мусульман на Храмовой горе", – заявил Бен-Гвир.

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы евреи были поражены в правах на свободу культа на Храмовой горе", – сказал министр национальной безопасности.