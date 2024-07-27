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Ближний Восток

Минздрав ХАМАСа: с начала войны в Газе погибли около 39260 человек

время публикации: 27 июля 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 15:50
Минздрав ХАМАСа: с начала войны в Газе погибли около 39260 человек
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) объявило 27 июля, что с начала боевых действий (7 октября) в секторе Газы погибли 39258 человек, 90589 получили ранения различной степени тяжести.

По данным хамасовского минздрава, за последние сутки в ходе боевых действий в Газе в больницы были доставлены тела 41 убитого. В то же время сообщается о 103 раненых.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее не раз подчеркивала, что не может подтвердить или опровергнуть точность данных об убитых и раненых, предоставляемых минздравом Газы. При этом в январе в журнале Lancet были опубликовано результаты анализа, который косвенно может свидетельствовать о том, что данные минздрава Газы близки к реальным.

Судя по сообщениям ЦАХАЛа, ежедневно в Газе ликвидируют десятки боевиков террористических группировок. По данным ЦАХАЛа, с начала войны в Газе ликвидированы более 15000 боевиков и их командиров. ХАМАС ранее признавал гибель примерно 6000 своих боевиков.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди.

Ближний Восток
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