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    Ближний Восток

    Утечка хлора в порту Акаба, в нескольких километрах от Эйлата: 10 человек погибли, более 250 пострадавших

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    Утечка хлора в порту Акаба, в нескольких километрах от Эйлата: 10 человек погибли, более 250 пострадавших
    Doron Horowitz/Flash90

    В понедельник, 27 июня, в иорданском порту Акаба, на борту одного из грузовых судов произошла утечка опасного химического вещества, в результате которой погибли не менее 10 человек, более 250 пострадали в результате отравления.

    По иорданскому телевидению показали кадры, на которых сотрудники спасательных служб в защитных комбинезонах и противогазах выносят с борта судна тела погибших.

    На видео с камер наблюдения, установленных в порту, можно увидеть, как во время погрузочно-разгрузочных работ с подъемного крана срывается емкость и при падении на палубу, взрывается, после чего судно окутывает облако желто-зеленого газа.

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    Все больницы Акабы заполнены пострадавшими. Сообщается об открытии полевого госпиталя.

    Официальное информационное агентство Аmmon News передало, что военные водолазы поднимали погибших и раненых из воды.

    К устранению последствий аварии привлечена армия.

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    Глава сектора химической промышленности в Промышленной палате Иордании Ахмед Аль-Бас сказал журналистам, что в порту произошла утечка хлора, широко использующегося в промышленности. Он подчеркнул, что газообразный хлор в высокой концентрации является токсичным, однако уже через несколько часов на открытом воздухе его концентрация падает и не представляет угрозы для людей. Он также отметил, что хлор, попавший в воды залива, не представляет опасности для морских обитателей.

    Из мэрии Эйлата сообщили, что вечером состоялось совещание с участием служб безопасности, на котором оценивалась ситуация в связи с аварией в порту Акабы. Так как авария произошла южнее Эйлата, при северном ветре для города не было никакой угрозы. Однако все чрезвычайные службы Эйлата приведены в состояние повышенной готовности и отслеживают ситуацию.

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