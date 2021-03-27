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NEWSru.co.il :: Ближний Восток27 марта 2021 г., 12:54

На востоке Каира обрушилось 10-этажное жилое здание; есть погибшие и раненые

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На востоке Каира обрушилось 10-этажное жилое здание; есть погибшие и раненые На востоке Каира обрушилось 10-этажное жилое здание; есть погибшие и раненые

В ночь на субботу, 27 марта, на востоке Каира, возле станции метро "Омар бин эль-Хаттаб", обрушилось 10-этажное жилое здание, сообщает египетская газета "Аль-Ахрам".

В результате обрушения погибли не менее восьми человек. По меньшей мере, 24 получили травмы различной степени тяжести. Поиски выживших и тел погибших под завалами здания продолжаются.

Предположительно, причиной обрушения стало незаконное расширение жилой площади в одной из квартир. Случаи обрушения зданий не редкость в Египте, обычно они вызваны нарушением строительных норм, незаконным расширением жилплощади и слабым контролем со стороны властей.

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