На востоке Каира обрушилось 10-этажное жилое здание; есть погибшие и раненые

В ночь на субботу, 27 марта, на востоке Каира, возле станции метро "Омар бин эль-Хаттаб", обрушилось 10-этажное жилое здание, сообщает египетская газета "Аль-Ахрам".

В результате обрушения погибли не менее восьми человек. По меньшей мере, 24 получили травмы различной степени тяжести. Поиски выживших и тел погибших под завалами здания продолжаются.

Предположительно, причиной обрушения стало незаконное расширение жилой площади в одной из квартир. Случаи обрушения зданий не редкость в Египте, обычно они вызваны нарушением строительных норм, незаконным расширением жилплощади и слабым контролем со стороны властей.