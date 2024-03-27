ХАМАС распространил аудиообращение Мухаммада Дэйфа к мусульманам всего мира

ХАМАС опубликовал в социальных сетях аудиобращение Мухаммада Дэйфа, главы военного крыла террористической организации ХАМАС к мусульманам всего мира с призывом участвовать в войне против Израиля.

"Нашим людям в Иордании, Ливане, Египте, Алжире, Марокко, Пакистане, Малайщии, Индонезии и во всем арабском и исламском мире – марш на Иерусалим начался сегодня... Не позволяйте ограничениям, границам или законам лишать вас чести участвовать в освобождении мечети Аль-Акса", – говорит Дэйф.

Ровно четыре месяца назад, 27 декабря, после того, как ЦАХАЛу стало известно, что руководитель "Бригад Иззаддина аль-Касама" (военного крыла террористической организации ХАМАС) Мухаммад Дэйф пострадал в результате атаки меньше, чем считалось ранее, в израильских СМИ была опубликована его фотография.

На снимке видно, что Мухаммад Дэйф лишился одного глаза. Ранее стало известно, что разыскиваемый боевик испытывает сложности с передвижением и пользуется инвалидной коляской.

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на ежевечернем брифинге заявил, что он не будет комментировать публикацию фотографии Мухаммада Дэйфа в израильских СМИ, при этом добавив, что "его необходимо разыскать и ликвидировать, вне зависимости от того, сколько времени на это понадобиться".

20 декабря израильские СМИ сообщили, что в ходе наземной операции в секторе Газы бойцы ЦАХАЛа нашли видеозаписи, на которых запечатлен Мухаммад Дэйф. На одном из них видно, что Дэйф ходит, хотя и прихрамывает. На другом – показано, как он сидит и может нормально двигать руками.

Мухаммад Дэйф. Краткая биографическая справка

Мухаммад Дэйф (Мухаммад Диаб Ибрагим Дэйф, он же "Абу Халид"), считающийся формальным лидером "Бригад Иззаддина аль-Касама", родился в 1960-м году (по другим данным, в 1963-м) в Хан-Юнисе (юг сектора Газы). Существует версия, что в детстве он был близким другом Мухаммада Дахлана, который впоследствии стал одним из наиболее влиятельных лидеров партии ФАТХ.

В 15-летнем возрасте Дэйф пришел в молодежную организацию при Исламском центре "Аль-Муджма аль-Ислами", который возглавлял будущий духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин. Эта организация существовала под вывеской "спортивной секции".

В 1987 году Мухаммад Дэйф вступил в ряды недавно образованной террористической организации ХАМАС. В 1989-м был арестован службой общей безопасности Израиля (ШАБАК) за участие в массовых беспорядках.

В 1992-м, вскоре после освобождения, Дэйф вступил в ряды "Бригад Иззаддина аль-Касама" (существует версия, что "рекомендацию" ему дал Яхья Айяш, известный под кличкой "Инженер"). Через два года он возглавил бригады в секторе Газы, сменив на этом "посту" Уалида Яакеля.

Мухаммад Дэйф считается организатором серии похищений израильских военнослужащих в 90-х годах (его боевиками были захвачены и убиты солдаты и сержанты Нахшон Ваксман, Арье Франкенталь, Шахар Симани и полковник Меир Минц). Именно Дэйф спланировал серию терактов-самоубийств в Иерусалиме и Тель-Авиве в 1994-1997 годах. Он стоял за созданием террористической сети в арабских кварталах Иерусалима.

Дэйф поддерживал связи с руководством ХАМАСа в Иордании, Сирии и Ливане. Он получал финансовую помощь от спонсоров в арабских странах.

В 1996-м, после ликвидации Яхьи Айяша и серии терактов в городах Израиля, Мухаммад Дэйф фактически возглавил боевые организации ХАМАСа на всей территории Палестинской автономии. За ним охотились как израильские, так и палестинские спецслужбы, однако ликвидировать или задержать Дэйфа не удавалось.

В 1997-м палестинские спецслужбы дезинформировали израильтян, сообщив, что Дэйф якобы покинул Газу и находится в Египте, откуда планирует выехать в Алжир.

В 1998-м Дэйф вступил в переговоры с израильскими спецслужбами, через руководителя палестинской службы безопасности Сами Самхадану (брата будущего лидера "Комитетов народного сопротивления" Джамаля Самхаданы, ликвидированного 9 июня 2006 года), он заявил о готовности отказаться от террористической деятельности в обмен на гарантии безопасности. После отказа израильтян вести переговоры на таких условиях, Мухаммад Дэйф на длительное время "лег на дно".

В 2000 году палестинские спецслужбы арестовали Мухаммада Дэйфа. Однако его заключение под стражей было недолгим: сразу после начала "Интифады Аль-Асы" (осень 2000-го) он был отпущен на свободу. В течение многих лет Мухаммад Дэйф тайно управляет действиями боевиков ХАМАСа в секторе Газы.

Израильские военные несколько раз предпринимали попытки его ликвидации, но информация о местонахождении Дэйфа оказывалась ложной или неточной. Лишь в августе 2005-го Дэйф счел возможным сделать первое за многие годы публичное заявление. Почти через полтора года после уничтожения шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза ар-Рантиси, накануне эвакуации еврейских поселений и армейских подразделений из Газы, на видеозаписи он обратился к палестинцам с поздравлениями по поводу крупной победы над "сионистским врагом" и призвал их к продолжению вооруженной борьбы.

По данным израильских спецслужб, операция по нападению на израильских военных в районе КПП "Суфа" и "Керем-Шалом" и похищению военнослужащего (ефрейтора Гилада Шалита) в июне 2006 года была спланирована Мухаммадом Дэйфом. Он продолжает оставаться фактическим лидером боевого крыла ХАМАС, и его влияние возросло после ликвидации Ахмада Джабари израильскими военными осенью 2012 года.

В ночь на 19 августа 2014 года в ходе операции "Нерушимая скала" ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Шейх Радуан города Газа. Целью был Мухаммад Дэйф. Однако в результате атаки погибли 27-летняя Уидад Мустафа Дэйф, жена Мухаммада Дэйфа, а также ее маленькие сын и дочь.

В мае 2021 года ЦАХАЛ вновь предпринял попытки ликвидировать Дэйфа.

В ходе Войны "Железных мечей", начавшейся 7 октября – после вторжения боевиков ХАМАСа из Газы на израильскую территорию, Мухаммад Дэйф является одной из основных целей ЦАХАЛа.