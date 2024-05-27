Саудовская Аравия впервые с начала гражданской войны назначила посла в Сирию

Официальное новостное агентство Саудовской Аравии сообщило о назначении нового посла в Сирию. Им стал Файсал аль-Муджфил. Он стал первым послом в Дамаске с 2012 года, когда миссия была закрыта. Церемония открытия посольства Сирии в Эр-Рияде состоялась в 2023 году, новый сирийский посол занял свой пост в минувшем декабре.

Напомним: Саудовская Аравия и другие умеренные монархии Ближнего Востока после начала гражданской войны в Сирии поддержали оппозицию. Однако после того, как с помощью России и Ирана режим Башара Асада смог восстановить контроль над значительной частью Сирии, начался процесс нормализации, занявший несколько лет.