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    Ближний Восток

    Эсминец Mason ВМС США освободил танкер Central Park, захваченный йеменскими хуситами

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    Эсминец USS Mason ВМС США освободил танкер Central Park, захваченный йеменскими хуситами
    AP Photo/Michael Shtekel     Эсминец Mason
    United States Navy, Photographer's Mate 2nd Class Peter J. Carney

    Эсминец Mason ВМС США отреагировал на сигнал бедствия, посланный коммерческим танкером Central Park в Аденском заливе. Американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что "теперь танкер свободен". Никаких других подробностей не сообщается.

    В воскресенье, 26 ноября, арабские СМИ сообщили, что йеменские хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park, который ходит под флагом Либерии и принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

    Компания Zodiac Maritime, владеющая танкером Central Park, подтверждала, что возможно судно было захвачено пиратами в 54 морских милях от побережья Сомали. На борту судна находятся 22 члена экипажа: капитан – гражданин Турции, а также многонациональная команда, в которую входят граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер транспортирует фосфорную кислоту.

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    Напомним, что неделю назад боевики-хуситы захватили судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 Ноября 2023
    СМИ: хуситы захватили танкер, принадлежащий израильскому бизнесмену
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