Эсминец Mason ВМС США освободил танкер Central Park, захваченный йеменскими хуситами

Эсминец Mason ВМС США отреагировал на сигнал бедствия, посланный коммерческим танкером Central Park в Аденском заливе. Американский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству Reuters, что "теперь танкер свободен". Никаких других подробностей не сообщается.

В воскресенье, 26 ноября, арабские СМИ сообщили, что йеменские хуситы захватили нефтехимический танкер Central Park, который ходит под флагом Либерии и принадлежит израильскому бизнесмену Эялю Оферу.

Компания Zodiac Maritime, владеющая танкером Central Park, подтверждала, что возможно судно было захвачено пиратами в 54 морских милях от побережья Сомали. На борту судна находятся 22 члена экипажа: капитан – гражданин Турции, а также многонациональная команда, в которую входят граждане России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Танкер транспортирует фосфорную кислоту.

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Напомним, что неделю назад боевики-хуситы захватили судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту.