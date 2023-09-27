Пожар на христианской свадьбе в Ираке, не менее 120 погибших

В результате пожара в свадебном зале в Мосуле (на севере Ирака), где проходила христианская свадьба, не менее 114 человек погибли, около 150 пострадали. Иракские власти отмечают, что многие пострадавшие в тяжелом состоянии, число жертв может возрасти.

Эти сведения о количестве жертв подтверждены департаментом здравоохранения иракской провинции Ниневия.

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на официальные источники сообщает о не менее 120 погибших и примерно 200 пострадавших.

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Выжившие доставлены в местные больницы, сообщает агентство Associated Press.

Причины возгорания выясняются. По предварительным данным, на свадьбе использовали фейерверки.