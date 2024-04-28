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В Ираке введена уголовная ответственность за гомосексуальные отношения

время публикации: 28 апреля 2024 г., 08:54 | последнее обновление: 28 апреля 2024 г., 08:59
В Ираке введена уголовная ответственность за гомосексуальные отношения
AP Photo/Lynne Sladky

Парламент Ирака принял закон, вводящий уголовную ответственность за гомосексуальные отношения. Новый закон предусматривает тюремное заключение от 10 до 15 лет лишения свободы. Такое же наказание предусматривается и за проституцию.

Будут караться и "пропаганда гомосексуализма и проституции". Здесь минимальный срок лишения свободы – семь лет. Уголовным преступлением объявлена и смена биологического пола. Наказание по этой статье составляет три года тюрьмы, в том числе и для врачей.

"Цель закона – защитить граждан Ирака от охватившего мир морального разложения, одним из выражений которого стала пропаганда гомосексуализма", – говорится в преамбуле к закону, инициатором которого стали консервативные шиитские партии.

В первоначальном варианте закона гомосексуальность должна была караться смертной казнью, что вызвало протесты США и других западных стран. Однако, отмечают правозащитники, и в утвержденной форме закон грубо попирает права человека.

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