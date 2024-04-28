В Ираке введена уголовная ответственность за гомосексуальные отношения
Парламент Ирака принял закон, вводящий уголовную ответственность за гомосексуальные отношения. Новый закон предусматривает тюремное заключение от 10 до 15 лет лишения свободы. Такое же наказание предусматривается и за проституцию.
Будут караться и "пропаганда гомосексуализма и проституции". Здесь минимальный срок лишения свободы – семь лет. Уголовным преступлением объявлена и смена биологического пола. Наказание по этой статье составляет три года тюрьмы, в том числе и для врачей.
"Цель закона – защитить граждан Ирака от охватившего мир морального разложения, одним из выражений которого стала пропаганда гомосексуализма", – говорится в преамбуле к закону, инициатором которого стали консервативные шиитские партии.
В первоначальном варианте закона гомосексуальность должна была караться смертной казнью, что вызвало протесты США и других западных стран. Однако, отмечают правозащитники, и в утвержденной форме закон грубо попирает права человека.