Беспорядки на границе с Газой, ХАМАС сообщает о пострадавших

Вечером в субботу, 28 августа, на границе с сектором Газы, начались беспорядки, организованные активистами "ночных подразделений" организации ХАМАС.

Арабские источники передают, что солдаты ЦАХАЛа открыли огонь в сторону участников акций протеста. По утверждению источников в секторе, ранены не менее восьми человек. Один из участников беспорядков ранен в голову и находится в критическом состоянии.

По сообщению источников в ЦАХАЛе, солдаты применяют спецсредства для прекращения беспорядков.

28 августа "ночные подразделения" террористических группировок ХАМАС и "Исламский джихад", устраивающие беспорядки на границе Газы, объявили, что возобновят свои действия в 20:00.

Их представители пояснили, что "возобновление ночных операций вызвано политическим курсом Израиля и стремлением снять осаду с сектора Газы". Началу "операций" будет предшествовать пресс-конференция их организаторов, сообщает Safa.

Ранее на территории регионального совета Эшколь вспыхнули два пожара. Возгорания, судя по всему, были вызваны падением "огненных шаров", запущенных поджигателями из сектора Газы.