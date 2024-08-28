Почему Каир бьется за КПП на границе с Газой? "Египетский Пригожин" и его бизнес

Израильская рабочая группа вновь возвращается в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газы. Цель – урегулировать спорные вопросы. Среди них: процесс обмена похищенных, а также контроль над Филадельфийским коридором и коридором Нецарим. Предыдущие раунды переговоров, прошедшие на прошлой неделе в Дохе и Каире, закончились безрезультатно. Тем не менее, посредники – США, Катар и Египет – продолжают искать возможные компромиссы между Израилем и ХАМАСом. Впрочем, не только между ними. В том, что касается Филадельфийского коридора, Каир превращается из посредника в заинтересованную сторону. Причем речь идет не только об интересах государства, но и части правящей элиты страны, включая семью президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Спор о Филадельфийском коридоре

Переговоры о прекращении огня в секторе Газы и обмене израильских заложников на палестинских заключенных продолжаются несмотря на все сложности. ХАМАС декларативно отказывается от обсуждения компромиссных вариантов сделки и не принимает непосредственного участия в работе переговорных групп, правда при этом активно консультируется с посредниками.

Арабские источники заявляют об отсутствии прогресса на переговорах, в Израиле считают, что шансов на успех немного, но из США периодически звучит осторожный оптимизм. В выходные американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что на переговорах в Каире есть прогресс и оставшиеся разногласия можно преодолеть, хотя это все еще не гарантирует окончательного соглашения.

Одна из проблем – сохранение израильского военного присутствия в Филадельфийском коридоре – т.е. на границе между сектором Газы и Египтом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу неоднократно заявлял, что контроль израильтян над этим районом будет сохранен, так как это принципиально важно для пресечения контрабанды оружия из Египта в сектор Газы. В ходе операции в Рафиахе (Рафахе) израильские военные обнаружили десятки туннелей, через которые, как заявляется, осуществлялась контрабанда. Кроме того, предполагается, что часть оружия попадала в Газу через КПП "Рафиах".

В свою очередь в Каире утверждают, что с их стороны туннели уже давно заблокированы. Так это или нет – проверить сложно. Работа по уничтожению туннелей действительно велась Каиром еще несколько лет назад. Жителей египетского Рафаха выселили из района, примыкающего к Филадельфийскому коридору, там были снесены все постройки, а обнаруженные туннели взорваны и залиты водой. Тогда Израиль дал высокую оценку проделанной Каиром работе. Но теперь возникли вопросы. Возможно, что часть туннелей появилась после "зачистки", возможно часть проглядели или закрыли на них глаза. Сейчас ЦАХАЛ предоставил Египту всю информацию об обнаружении туннелей в Газе, но в Каире продолжают заявлять, что с их стороны "всё чисто".

Египтяне подчеркивают, что сами вполне справятся с контролем над Филадельфийским коридором. Аналогичная ситуация с КПП "Рафиах" – переходом из сектора на египетскую территорию. Каир намерен контролировать КПП самостоятельно со своей стороны, а со стороны Газы готов сотрудничать только с палестинцами. В идеале с представителями официальной администрации или с местными властями в секторе. И если, согласно разным источникам, по Филадельфийскому коридору могут быть найдены какие-то компромиссы или временные решения, то позиция Каира касательно КПП "Рафиах" неизменна.

Официальное объяснение непреклонности Каира – сохранение собственного суверенитета, а также поддержка палестинской идеи борьбы с оккупацией. Установление Израилем контроля над КПП "Рафиах" и Филадельфийским коридором в ходе военной операции в секторе Газы было воспринято в Каире как нарушение египетско-израильского мирного договора 1979 года, а также соглашения 2005 года, которое возложило на египетские, палестинские власти и Европейский союз ответственность за управление переходом.

Следует учитывать и то, что несмотря на существующий 45 лет мирный договор, большая часть населения Египта настроена антиизраильски. И властям в Каире было бы очень трудно объяснить внутренней аудитории, почему они пошли на уступки "сионистам". И без того в арабских СМИ то и дело звучат обвинения Египта в тайных переговорах с Израилем и слишком тесном сотрудничестве. Мол, в Каире настолько не любят ХАМАС, что готовы на всё, чтобы он перестал управлять сектором Газы. Отмечается, что Египет хоть и осуждает действия Израиля в Газе, в том числе в Рафиахе, но никаких мер не предпринимает. В вину Каиру также ставят тот факт, что Израиль предупредил его о начале операции в Рафиахе, и египтяне не попытались помешать.

В Каире действительно относятся к ХАМАСу очень осторожно, учитывая, что это движение – ответвление от организации "Братьев-мусульман", запрещенной в Египте. Но это не значит, что Каиру нужны лишние глаза в районе, который он считает своим. Египет многие годы был единственным связующим звеном между жителями сектора Газы и внешним миром и намерен оставаться таковым. Неважно, кто будет управлять сектором – ХАМАС или кто-то другой – связи налажены, механизм взаимодействия отработан и оказался весьма удобным и прибыльным для египетской военной верхушки.

"ХАМАС вооружился до зубов за последние двадцать лет в первую очередь благодаря Египту. Махмуд ас-Сиси, сын президента Египта, один из глав египетской разведки, нашел вместе с другими высокопоставленными офицерами египетской армии, великолепный способ обогащения: они контролируют поставки оружия и боеприпасов в Газу, получая за это гигантские взятки. По нашим сведениям, в настоящий момент по ту сторону границы между Газой и Египтом находятся 30 тонн взрывчатки и боеприпасов, которые будут переправлены в Газу через еще не обнаруженные ЦАХАЛом туннели, как только израильская армия покинет Филадельфийский коридор", – сказал на этой неделе в эфире "Кан РЭКА" научный сотрудник Иерусалимского центра по вопросам общества и государства Йони Бен-Менахем.

В арабских источниках о контрабанде оружия из Египта практически не упоминается, однако существует множество публикаций, касательно ситуации на Синае и тому, как построено взаимодействие с сектором Газы. Вся эта информация сводятся к одной фигуре – бизнесмену Ибрагиму аль-Аргани.

"Египетский Пригожин"

Ибрагим аль-Аргани – выходец из племени Тарабин, одного из крупнейших бедуинских племен северного Синая, а также Негева. Он родился в декабре 1974 года в городке Шейх-Зуэйд, примерно в 15 км от сектора Газы. Начинал как таксист, но, как утверждают публикации в различных СМИ, достаточно активно занимался контрабандой. Речь, в том числе, о трафике наркотиков и незаконных мигрантов из Египта в Израиль. Согласно некоторым источникам, он также зарабатывал деньги, взимая плату с бизнесменов, которые использовали территорию его племени для строительных проектов.

Благодаря своей деятельности у аль-Аргани были связи с египетскими правоохранительными органами, и он пытался решать спорные вопросы, возникающие между властями и представителями племен на Синае. После серии терактов на Синае в 2004-2006 годах, за которыми стояла группировка, связанная с "Аль-Каидой", египетские силы безопасности устроили чистки в этом районе. Кампания по арестам затронула несколько тысяч членов племени, в том числе женщин, которых задержали, чтобы заставить их родственников-мужчин сдаться. Эти репрессии вызвали волну протестов и сидячих забастовок. Аль-Аргани принимал в них участие и одновременно выступал в качестве посредника. В ходе одной из таких разборок силы безопасности убили его брата и еще нескольких членов племени. Аль-Аргани в ответ похитил десяток полицейских. В итоге в 2008 году он оказался в тюрьме, где провел почти два года. Это позднее позволило ему позиционировать себя как жертву режима Хусни Мубарака.

Смена власти в Египте в 2011 году в результате "арабской весны" стала поворотным моментом для аль-Аргани. Тогда, пользуясь возникшим в стране хаосом из-за смены власти и не прекращающихся протестов, на Синае закрепились группы террористов, связанные сначала с "Аль-Каидой", а позднее – с "Исламским государством". Став президентом в 2013 году, Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил "войну терроризму" на Синае. В том числе, он, в отличие от Мубарака, обратился за помощью к местным племенам.

В 2015 году был сформирован Союз Синайских племен, основой которого стало племя Тарабин. Аль-Аргани изначально отвечал там лишь за финансовые вопросы, но спустя два года возглавил союз и превратил его в серьезный институт, тесно сотрудничающий с государством. Параллельно аль-Аргани развивал свою бизнес-империю, которая на сегодняшний день состоит как минимум из девяти компаний самого разного профиля. Сфера деятельности аль-Аргани изначально касалась только Синая, но в последнее время он активно укрепляет контакты с монархиями Персидского залива – ОАЭ, Саудовской Аравией и Катаром, а также сотрудничает с властями восточной Ливии в лице семьи Хафтара.

В январе 2022 года президент ас-Сиси назначил аль-Аргани членом Управления по развитию Синая, государственного агентства с исключительным контролем над деятельностью по развитию и строительству на полуострове. В том же году встал вопрос о будущем Союза Синайских племен, так как египетские власти официально объявили о победе над группировкой "Вилайят Синай" – египетском филиале "Исламского государства". Т.е. формально в союзе, который превратился в серьезное ополчение, нужды больше не было, но и распустить его тоже уже было невозможно – слишком серьезной силой он стал. Союз контролирует всю жизнь на Синае, неоднократно подвергаясь критике со стороны правозащитных организаций за внесудебные расправы и репрессии в отношении местных жителей.

Фактически аль-Аргани превратился в "египетского Пригожина" или "египетского Кадырова". Он обеспечил порядок на Синае, но при этом стал полновластным хозяином региона, где сам определяет правила игры. И в арабских СМИ действительно есть сравнения аль-Аргани с Пригожиным, но гораздо чаще встречается более понятная для региона параллель Союза Синайских племен с Силами быстрого реагирования в Судане во главе с Мухаммадом Хамданом Даклу (Хамидти), которые вышли из-под контроля властей в 2023 году и спровоцировали гражданскую войну.

При чем здесь сектор Газы

Суданский пример явно не вдохновляет Каир, но пока все стороны сотрудничают к обоюдному согласию. Более того, статус аль-Аргани повысился, когда в мае 2024 года было торжественно объявлено о создании Союза арабских племен, более широкой структуры, чем синайский альянс. Аль-Аргани был избран его председателем. Среди целей нового союза заявлено противодействие вызовам, которые угрожают безопасности и стабильности государства, а также поддержка президента Египта в его сопротивлении "планам по перемещению" палестинцев из сектора Газа на египетскую территорию, а также поддержка позиции Каира по достижению политического решения палестино-израильского конфликта путем создания палестинского государства.

Все это произошло на фоне войны в секторе Газы и роста напряженности в отношениях между Израилем и Египтом, что вызвало обсуждение в арабских СМИ – будет или нет ополчение аль-Аргани противостоять Израилю. Впрочем, скорее оно нужно как заградительный отряд, который не допустит прорыва палестинцев на Синай.

Одновременно имя аль-Аргани называется в контексте дискуссии о контроле над Филадельфийским коридором и КПП "Рафиах". То, что связанные с ним компании в конечном итоге будут вовлечены в работу в этом районе, мало у кого вызывает сомнения. Тем более это уже происходит много лет с согласия египетских властей.

За последние месяцы в арабских и западных СМИ появилась серия публикаций, где указывалось, что компании бизнес-империи аль-Аргани монополизировали процесс перемещение людей и товаров через КПП на границе с Газой, получив от этого миллиардную прибыль. По оценкам катарского издания The Middle East Eye, только за три месяца – с февраля по апрель 2024 года – Hala Tourism Consultations and Services Company заработала не менее $118 млн на отчаявшихся палестинцах, пытающихся покинуть сектор Газы во время войны. Сборы были и до войны, но после 7 октября 2023 года, в периоды, когда КПП работал, плата за проход составляла $5 тыс. за взрослого и $2,5 тыс. за детей до 16 лет. Выбраться с КПП можно было тоже только через аффилированные с аль-Аргани структуры. СМИ утверждают, что дань взималась и с грузовиков с гуманитарным грузов, которые проезжали в Газу.

Работать с Газой аль-Аргани начал еще в 2012 году, когда его компании получили подряд на восстановительные работы в секторе. Аналогичная ситуация была и после израильской операции "Нерушимая скала" в 2014 году, а также в 2021 году. В 2014 году, как утверждают СМИ, компании аль-Аргани также монополизировали транспортировку товаров в Газу, а позднее стали поставлять в сектор и свои собственные товары.

Руководящие места в компании получили многие бывшие высокопоставленные офицеры египетской военной разведки, да и в целом СМИ пишут о тесных связях империи аль-Аргани с этим силовым ведомством, особенно с сыном президента Египта Махмудом ас-Сиси. Он занимает должность заместителя руководителя разведслужбы Египта Аббаса Камеля, который представляет Каир на переговорах по Газе. Некоторые СМИ уверяют, что ас-Сиси-младший постепенно перехватывает все рычаги управления в ведомстве и роль Камеля все больше становится номинальной. Утверждается, что Махмуд ас-Сиси в курсе всего, что происходит вокруг КПП, но официально египетские власти неоднократно подчеркивали, что не одобряют поборы палестинцев и будут расследовать эту историю. Пока этого не произошло, да и КПП сейчас не работает, так как Каир отказывается сотрудничать с Израилем, установившим свой контроль над этой точкой в мае.

На этом фоне очевидно, что, ведя переговоры с Израилем о будущем Филадельфийского коридора и КПП "Рафиах", Каир будет делать все, чтобы сохранить возможности полностью контролировать ситуацию, а значит будут учитываться интересы бизнеса аль-Аргани. Без его ополчения и других структур контролировать Синай египетским властям будет трудно. Непростая дилемма стоит и перед Израилем. С одной стороны, аль-Аргани помог обеспечить порядок на Синае. Кто-то подобный ему нужен и Израилю, чтобы оставить ему управление сектором Газы. Т.е. человек, пользующийся влиянием на местах и не связанный с ХАМАСом. Но, с другой стороны, для аль-Аргани – бизнес есть бизнес, поэтому в сектор Газы будет проходить всё, что он сочтет выгодным для себя. Да, он может не быть заинтересованным в туннелях, так как это подрывает его монополию, но что он будет переправлять сам через КПП "Рафиах" – загадка. Аналогичная ситуация может сложиться с любой сильной фигурой и внутри сектора. Где гарантия, что тот, кто возьмется обеспечивать там порядок, будет в том числе учитывать и интересы безопасности Израиля? Но на Ближнем Востоке приходиться выбирать всегда из плохих решений и строить необычные союзы.