Во Франции арестован сириец, подозреваемый в передаче Сирии технологий создания ОМП

Во Франции арестован выходец из Сирии с двойным французско-сирийским гражданством, который подозревается в передаче режиму Башара Асада технологий, необходимых для создания химического оружия.

Источник в юридической системе Франции сообщил, что мужчина 1962 года рождения, постоянно проживающий за границей, прилетел в страну, чтобы провести зимние праздники с семьей. Его имя не сообщается.

Инкриминируемые преступления были совершены в период 2011-2018 годов. Речь идет о вступлении в сговор с целью совершения преступлений против человечности, содействии совершению этих преступлений и военных преступлениях.