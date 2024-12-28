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Ближний Восток

СМИ: КСИР планировал похищение израильского корреспондента канала Iran International Бабека Ицхаки

Иран
время публикации: 28 декабря 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 18:32
СМИ: КСИР планировал похищение израильского корреспондента канала Iran International Бабека Ицхаки
AP Photo/Hussein Malla

Иранский оппозиционный новостной сайт IranWire . сообщил, что Корпус стражей исламской революции планировал похищение израильского корреспондента канала Iran International Бабека Ицхаки.

Об этом плане стало известно в ходе расследования в отношении бывшего иранского политзаключенного, находящегося в тюрьме в Армении, Мохаммеда Хавашмазаде. Он рассказал, что еще в Тегеране члены КСИР оказывали давление на него и одного из его сообщников, чтобы убедить их принять участие в похищении журналистов.

Бабек Ицхаки родился в Тегеране, в еврейской семье. Он жил в Иране до двадцати лет. Был арестован КСИР, бежал, был снова схвачен и вышел из тюрьмы благодаря взятке, которую дал его отец. Ицхаки удалось покинуть Иран и перебраться в Израиль. С 2018 года он сотрудничает с каналм Iran International.

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