СМИ: КСИР планировал похищение израильского корреспондента канала Iran International Бабека Ицхаки

Иранский оппозиционный новостной сайт IranWire . сообщил, что Корпус стражей исламской революции планировал похищение израильского корреспондента канала Iran International Бабека Ицхаки.

Об этом плане стало известно в ходе расследования в отношении бывшего иранского политзаключенного, находящегося в тюрьме в Армении, Мохаммеда Хавашмазаде. Он рассказал, что еще в Тегеране члены КСИР оказывали давление на него и одного из его сообщников, чтобы убедить их принять участие в похищении журналистов.

Бабек Ицхаки родился в Тегеране, в еврейской семье. Он жил в Иране до двадцати лет. Был арестован КСИР, бежал, был снова схвачен и вышел из тюрьмы благодаря взятке, которую дал его отец. Ицхаки удалось покинуть Иран и перебраться в Израиль. С 2018 года он сотрудничает с каналм Iran International.