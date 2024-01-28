СМИ: в Дамаск доставлена новая партия ракет из Ирана. Подробности

Сирийский оппозиционный сайт Political Keys сообщает, что иракские "Силы народной мобилизации" ("Хашд аш-Шааби") в субботу, 27 января, доставили в Дамаск большую партию иранских ракет класса "земля-земля" и "земля-воздух".

Согласно указанному источнику, ракеты были доставлены в столицу Сирии на нескольких небольших грузовиках, которые проехали на сирийскую территорию через пограничный переход в районе Аль-Букамаль в Дир аз-Зуре. Оттуда колонна проехала к базе около крепости Ар-Рахба на окраине города Аль-Маядин, а затем направилась в сторону Дамаска.

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В публикации названы ответственные за обеспечение доставки этой партии ракет: генерал Амир Эсбер (командующий ПВО проиранских сил в Сирии) и генерал Камаль Хасан (недавно назначенный начальником разведки проиранских сил в Сирии).

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Political Keys называет и типы ракет, которые доставлены в Дамаск этим путем: это PHL-81 (122-миллиметровые ракеты китайского производства с кассетной боевой частью, дальностью около 20 км), "Фаджр-1" (иранского производства по северокорейским технологиям, калибр 107 мм, дальность до 40 км), ПЗРК "Митак-2" (иранского производства по китайским технологиям) и зенитные ракеты "Маджид" (иранского производства).

Объем партии не указан. Зато на картах указаны склады, куда эти ракеты были доставлены.