x
28 июля 2024
|
последняя новость: 22:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 июля 2024
|
28 июля 2024
|
последняя новость: 22:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Эрдоган: "Мы можем ввести войска в Израиль, как ввели их в Карабах"

время публикации: 28 июля 2024 г., 21:59 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 22:05
Эрдоган: "Мы можем ввести войска в Израиль, как ввели их в Карабах"
AP Photo/Markus Schreiber

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступ на встрече с активистами Партии справедливости и развития провинции Ризе. Несмотря на то, что основная часть речи было посвящена вопросам экономики, глава государства использовал ее и для новых угроз в адрес Израиля.

"Израиль не может творить в Палестине все, что хочет. Как мы зашли в Карабах, как мы зашли в Ливию – мы можем сделать у них то же самое. В этом нет ничего невозможного", – сказал он, напомнив о разрыве экономических отношений с Израилем.

Около двух месяцев назад Эрдоган, неоднократно сравнивавший Израиль с нацистами и называвший ХАМАС национально-освободительным движением, заявил, что, если израильская "агрессия" в Газе не будет остановлена, Израиль нанесет удар по Турции.

"Не думайте, что Израиль остановится в Газе. Если это жестокое государство, это террористическое государство не остановить, оно рано или поздно нацелится на Анатолию под предлогом захвата земли обетованной", - заявил тогда президент.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ