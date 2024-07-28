США обратились к Ливану с просьбой сдержать "Хизбаллу"

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб рассказал агентству Reuters, что администрация США обратилась к ливанскому правительству с просьбой убедить "Хизбаллу" проявить сдержанность.

В ходе этих контактов ливанские власти попросили у американцев оказать давление на Израиль, чтобы не допустить эскалации конфликта после взрыва ракеты в друзском городе Мадждаль-Шамс, что привело к гибели 12 детей.

Представители "Хизбаллы" пытаются утверждать, что не имеют отношения к запуску смертоносной ракеты. Однако как США, так и Израиль отвергают эти заявления.