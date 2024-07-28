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Ближний Восток

США обратились к Ливану с просьбой сдержать "Хизбаллу"

время публикации: 28 июля 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 13:51
США обратились к Ливану с просьбой сдержать "Хизбаллу"
Evgenia Novozhenina/ Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб рассказал агентству Reuters, что администрация США обратилась к ливанскому правительству с просьбой убедить "Хизбаллу" проявить сдержанность.

В ходе этих контактов ливанские власти попросили у американцев оказать давление на Израиль, чтобы не допустить эскалации конфликта после взрыва ракеты в друзском городе Мадждаль-Шамс, что привело к гибели 12 детей.

Представители "Хизбаллы" пытаются утверждать, что не имеют отношения к запуску смертоносной ракеты. Однако как США, так и Израиль отвергают эти заявления.

Ближний Восток
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