HRW: Турция проводит массовую депортацию сирийских беженцев

Правозащитная организация Human Rights Watch

опубликовала отчет, обвиняющий Турции в принудительной депортации сирийских беженцев в контролируемые протурецкими милициями районы Северной Сирии.

В первую очередь речь идет о районе Тель-Абьяд, в котором сложились крайне тяжелые условия. Высылаемых часто вынуждают подписать бумаги о добровольном возвращении в Сирию. Однако на самом деле речь идет о депортации, сопровождающейся арестами и угрозами.

В 2023 году из Турции было выслано 57519 сирийцев, из них 16652 через КПП Тель-Абьяд. Это в два раза больше, чем годом ранее. Пограничные переходы контролируются протурецкой Сирийской национальной армией.

Еще в 2022 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил задачу переселить в зону безопасности на севере Сирии миллион сирийских беженцев. Для них должны были возвести дома и другую инфраструктуру. Как утверждает HRW, в этой зоне безопасности на самом деле совершаются военные преступления.