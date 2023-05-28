Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах

ЦИК обработал 98,94% бюллетеней. За действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана отдано более 52% голосов. И хотя еще нет окончательных результатов, Эрдоган объявил о своей победе.

Тысячи сторонников действующего президента собрались в центре Стамбула в ожидании окончательных результатов. "Мы будем править страной ближайшие пять лет", – заявил Эрдоган с крыши автобуса. Он поблагодарил всех собравшихся за "фестиваль демократии", отметив, что на этих выборах победил "весь народ Турции".

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Эрдоган сообщил, что уже принимает звонки от мировых лидеров, которые поздравляют его с победой.

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Среди тех, кто поздравил Эрдогана с победой, был ХАМАС. В заявлении, распространенном террористической группировкой говорится, что Эрдогану вновь удалось заручиться доверием и поддержкой турецкого народа. "Мы ожидаем, что эта победа станет новой отправной точкой для укрепления отношений с арабским и мусульманским миром, усиления регионального и международного положения Турции, а также для усиления поддержки палестинского народа, его права на самоопределение", – говорится в заявлении. Результаты выборов в Турции отмечают в секторе Газы, на улицах раздают конфеты и сладости.

Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, согласно предварительным данным, набрал 47,93% голосов.

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Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним "авторитарным правлением" Эрдогана, который до 2014 года занимал пост премьер-министра, а затем дважды побеждал в президентских выборах.