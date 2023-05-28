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    Ближний Восток

    В Турции проходит второй тур президентских выборов

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    В Турции проходит второй тур президентских выборов
    AP Photo/Francisco Seco

    В воскресенье, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов. Избиратели будут выбирать из двух кандидатов: действующему президенту, лидеру "Партии справедливости и развития" Реджепу Тайипу Эрдогану противостоит представитель объединенной оппозиции, глава "Республиканской народной партии" Кемаль Кылычдароглу.

    В первом туре ни один из кандидатов на президентский пост не набрал более 50% голосов. За Эрдогана проголосовали 49,51% избирателей, за Кылычдароглу – 44,88% избирателей.

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    Накануне второго тура по опросам незначительное преимущество имеет Эрдоган. Так, например, издание Hürriyet приводит данные турецкого Исследовательского фонда, согласно прогнозу которого Эрдоган получает во втором туре 53,7% голосов. Согласно другому опросу, который провела турецкая компания KONDA Research, Эрдоган победит во втором туре с 52,7% голосов.

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    В день выборов голосование проходит с 8:00 до 17:00. Право голосовать имеют граждане Турции, достигшие 18 лет, зарегистрированные в реестре избирателей. Не могут голосовать солдаты и офицеры действительной службы, военные курсанты, арестованные и осужденные, содержащиеся в местах заключения.

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    Выборы в Турции: 28 мая объявлен второй тур
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