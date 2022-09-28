Впервые в ОАЭ заключен гражданский брак израильтян

В суде по гражданским делам Абу Даби впервые прошла церемония бракосочетания двух граждан Израиля. 26-летние жители Тель-Авива Итамар Барекет и Нога Мероз Миони специально прилетели в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы заключить гражданский брак.

"Это было здорово и очень трогательно. Мы ведем светский образ жизни, но в Израиле невозможно заключить гражданский брак", – рассказал жених изданию The National. Согласно публикации, просьбу о бракосочетании в ОАЭ подали еще пять израильских пар.

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"Мои родители были первыми, кто заключил гражданский брак на Сейшелах, так что это уже семейная традиция. Я знаю, что многим израильтянам приходится искать место для такого брака. Популярны Сейшелы и Мальдивы. Но Абу Даби и близко, и место интересное", – сказала Нога. Пара говорит и возможном переезде в ОАЭ.

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Семейное право в Эмиратах также основано на религиозных принципах – в данном случае, на исламских. Однако в ноябре 2021 года был принят закон о гражданском семейном производстве, предназначенном, в первую очередь, для живущих в ОАЭ иностранцев.