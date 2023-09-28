МИД Норвегии призвал к созданию единого еврейско-палестинского государства
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Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что единственным способом решения палестино-израильского конфликта становится решение по формуле "единое государство с равными правами" (для арабов и евреев).
Заявление было сделано на встрече Комитета по оказанию экономической помощи Палестинской автономии при Организации объединенных наций, состоявшейся в Нью-Йорке.
По словам Хюитфельд, хотя Норвегия считает, что решение по формуле "два государства для двух народов" является предпочтительным с точки зрения обеспечения мира и безопасности, время для его реализации истекает, а потому следует сосредоточиться на другом варианте мирного урегулирования.
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