x
28 сентября 2024
|
последняя новость: 13:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2024
|
28 сентября 2024
|
последняя новость: 13:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Самолету из Ирана не позволили сесть в аэропорту Бейрута. СМИ: ЦАХАЛ взломал систему диспетчерской службы

время публикации: 28 сентября 2024 г., 13:15 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 13:24
Самолету из Ирана не разрешили сесть в аэропорту Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

Иранский самолет вернулся в Тегеран после того, как вылетел в Бейрут, но не получил разрешения на посадку.

По данным Flightradar24, рейс номер QFZ9964 действительно запросил разрешение на посадку, но не получил ее. Накануне глава пресс-службы ЦАХАЛа Даниэль Хагари предупредил, что Иран попытается переправить оружие "Хизбалле" через аэропорт в Бейруте, но Израиль не допустит этого.

Ранее турецкое информационное агентство "Анадолу" сообщило, со ссылкой на источники в министерстве транспорта Ливана, что "ЦАХАЛ взломал систему диспетчерской службы аэропорта в Бейруте".

Несмотря на удары ночью по целям в непосредственной близости от международного аэропорта Ливана, полеты гражданской авиации в Бейрут и из Бейрута осуществлялись, заявляют ливанские власти.

Судя по сервису Flightradar24, действительно некоторые рейсы осуществлялись, хотя были отмены и задержки.

По состоянию на утро 28 сентября, ситуация с вылетами и прилетами в Бейруте сложная. Некоторые рейсы находятся в статусе ожидания, другие отменены или задержаны, хотя более поздние пока предполагается осуществлять по расписанию.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook