В Тегеране прошли митинги "солидарности с борьбой палестинского народа"

В пятницу, 29 апреля, тысячи иранцев приняли участие в митингах в честь дня Аль-Кудс, прошедших в Тегеране.

День Аль-Кудс, или "День солидарности с борьбой палестинцев", отмечается в Иране (и некоторых других арабских странах) с 1982 года. В Иране последние два года из-за пандемии коронавируса митинги в этот день не проводились.

Демонстранты скандировали "Смерть Израилю" и "Смерть Америке" – лозунги, ставшие традиционными для Ирана последних 40 лет. Демонстранты также жгли американские, британские и израильские флаги.

Президент Ирана Эбрагим Раиси обратился к митингующим, призвав их восхититься "мужеством палестинских демонстрантов, систематически вступающих в конфликт с израильской полицией в Иерусалиме и являющихся авангардом антиизраильского сопротивления".