В Красном море атаковано ракетами грузовое судно

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило 29 апреля об инциденте в Красном море, в 54 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Муха.

Компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности в Великобритании, уточняет: грузовое судно (контейнеровоз), следовавшее из Джибути в Джидду в Саудовской Аравии, было атаковано тремя ракетами в Красном море.

Судно идет под мальтийским флагом, оператор продолжает поддерживать торговые отношения с Израилем.

Информация уточняется.