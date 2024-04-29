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Ближний Восток

В Красном море атаковано ракетами грузовое судно

время публикации: 29 апреля 2024 г., 12:49 | последнее обновление: 29 апреля 2024 г., 12:49
В Красном море атаковано ракетами грузовое судно
SA Johnson Space Ce Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Centernter

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило 29 апреля об инциденте в Красном море, в 54 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Муха.

Компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности в Великобритании, уточняет: грузовое судно (контейнеровоз), следовавшее из Джибути в Джидду в Саудовской Аравии, было атаковано тремя ракетами в Красном море.

Судно идет под мальтийским флагом, оператор продолжает поддерживать торговые отношения с Израилем.

Информация уточняется.

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