adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 36°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.259 ₪ 3.252 ₪
Иерусалим:
21 - 36°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
28 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Ближний Восток

    "Тактические разногласия": ХАМАС и "Исламский джихад" провели переговоры на территории "Хизбаллы"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    ХАМАС и
    "Палестинский информационный центр"

    Вечером в воскресенье, 28 августа, в Бейруте состоялась встреча представителей руководства палестинских террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад". Переговоры проходили после того, как делегации ХАМАСа и "Исламского джихада" (порознь) были приняты генеральным секретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

    Делегацию ХАМАСа возглавлял Салах аль-Арури (формально считается лидером ХАМАСа "на Западном берегу", хотя давно проживает за пределами Палестинской автономии), также в составе делегации были Халиль аль-Хайя (заместитель главы правительства Газы Яхьи Синуара) и Захар Джабарин. Все трое являются членами политбюро ХАМАСа. На встрече с Насраллой ранее присутствовал Усама Хамдан (представитель руководства ХАМАСа за рубежом), однако по сообщению хамасовского "Палестинского информационного центра" неясно, участвовал ли он в переговорах с делегацией "Исламского джихада".

    adv_11 incontent_1

    Делегация "Исламского джихада", в некотором смысле, была более "представительной", так как ее возглавлял лично генеральный секретарь данной террористической организации Зияд ан-Нахала, в последнее время проживающий в основном в Тегеране. Также в делегацию "ИД" входили члены политбюро Акрам аль-Аджури, Абд аль-Азиз аль-Минауи и другие.

    adv_12 m_ar_1

    По итогам переговоров было опубликовано "коммюнике", в котором говорится об "атмосфере братства и веры", о готовности к совместным действиям ради "сопротивления" (Израилю) и "освобождения земли и святых мест". Было объявлено, что отношения между ХАМАСом и "Исламским джихадом" как никогда прочны и подчинены единой стратегии.

    В то же время, были отмечены некоторые "тактические разногласия", которые не должны влиять на единство, и т.п.

    adv_13 incontent_2

    На самом деле, отношения между ХАМАСом и "Исламским джихадом" – двумя суннитскими террористическими организациями, созданными во второй половине 80-х годов XX века при деятельном участии египетских "Братьев-мусульман" – переживают кризис. Настолько тяжелый, что для "наведения мостов" приходится вмешиваться лидеру шиитской "Хизбаллы". За всем этим стоит Иран, который более прочих зарубежных "спонсоров" озабочен расколом в рядах "палестинского сопротивления".

    adv_14 m_ar_2

    ХАМАС оказался под огнем критики после того, как их боевики не вступили в противостояние с ЦАХАЛом 5-7 августа 2022 года, когда против "Исламского джихада" израильской армией проводилась контртеррористическая операция "На заре" (причем такой сценарий наблюдался уже второй раз – в ноябре 2019-го, во время проведения ЦАХАЛом операции "Черный пояс" против "Исламского джихада", ХАМАС также "стоял в стороне"; хотя в мае 2021 года, когда проходила операция "Страж стен", "Исламский джихад" вместе с другими вооруженными группировками поддержал ХАМАС в противостоянии с ЦАХАЛом).

    Руководство ХАМАСа, контролирующего Газу с июня 2007 года, стремится к международному признанию, к укреплению отношений с Египтом, к сохранению контроля над сектором Газы и, в дальнейшем, к установлению полного контроля над всей территорией Палестинской автономии с помощью "демократических" выборов. И уже с этих позиций ХАМАС рассчитывает вывести "сопротивление" Израилю на новый уровень.

    adv_15 incontent_3

    Менее сильный "Исламский джихад" опирается в основном на поддержку Ирана и не может составить конкуренцию ХАМАСу на политическом поле.

    adv_16 m_ar_3

    Напомним, что неделю назад, 22 августа, в Газе проходила встреча местного руководства ХАМАСа и "Исламского джихада". На ней присутствовали члены политбюро обеих группировок, представители командования "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) и "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло ИД) и представители "сил безопасности" (милиции и спецслужб ХАМАСа). По итогам встречи был подтвержден "высокий уровень координации" между двумя группировками и заявлено, что отныне "ответ на нападения будет единым". Было даже объявлено о создании "совместного оперативного штаба" двух группировок.

    И ХАМАС, и "Исламский джихад" преподносили встречу недельной давности, как "переговоры на высшем уровне", хотя высшее "политическое" руководство обеих организаций находится за пределами сектора Газы. Председатель политбюро Исмаил Ханийя в декабре 2019-го покинул Газу для совершения "зарубежного турне" и до сих пор не вернулся в сектор, он успел за эти годы посетить десятки стран – от северной Африки до восточной Азии. Генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала (возглавивший организацию в 2020 году после смерти Рамадана Шаллаха) в основном находится в Иране, иногда выезжая в "дружественные" арабские страны.

    adv_17 incontent_4

    Для закрепления достигнутых соглашений понадобилась встреча в Бейруте под патронажем "Хизбаллы" и Ирана.

    adv_18 m_ar_4

    Но на этой встрече не присутствовал Исмаил Ханийя.

    Высока вероятность того, что следующая встреча лидеров ХАМАСа и "Исламского джихада" пройдет в Москве. Где подобные встречи ранее проводились.

    adv_19 incontent_5

    adv_20 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 Августа 2022
    Лидер "Хизбаллы" принял в Бейруте представителей руководства ХАМАСа
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 Августа 2022
    Хасан Насралла встретился с главарем "Исламского джихада"
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 Июня 2022
    Главарь ХАМАС Исмаил Ханийя находится с визитом в Бейруте, вскоре его ждут в Москве
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_middle_yandex
    adv_23 ar_middle_mobile_yandex
    adv_24 ar_right_wwh
    adv_25 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:46 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 187-й день войны
    12:03 Предотвращена очередная попытка контрабанды оружия из Иордании
    11:45 Турция поднимает в пять раз сбор за проход Черноморских проливов, включая украинское зерно
    11:25 СМИ: в минюсте заявляют, что минфин не просил об обращении в суд за запретом на забастовку учителей
    10:45 "Тактические разногласия": ХАМАС и "Исламский джихад" провели переговоры на территории "Хизбаллы"
    10:07 Делегация МАГАТЭ выехала на Запорожскую АЭС
    09:57 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны девять подозреваемых в терроре
    08:08 В Кабатии задержан разыскиваемый террорист
    adv_26 ar_right_2
    adv_27 ar_right_3
    adv_28 ar_right_4
    adv_29 ar_right_5