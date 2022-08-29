"Тактические разногласия": ХАМАС и "Исламский джихад" провели переговоры на территории "Хизбаллы"

Вечером в воскресенье, 28 августа, в Бейруте состоялась встреча представителей руководства палестинских террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад". Переговоры проходили после того, как делегации ХАМАСа и "Исламского джихада" (порознь) были приняты генеральным секретарем "Хизбаллы" Хасаном Насраллой.

Делегацию ХАМАСа возглавлял Салах аль-Арури (формально считается лидером ХАМАСа "на Западном берегу", хотя давно проживает за пределами Палестинской автономии), также в составе делегации были Халиль аль-Хайя (заместитель главы правительства Газы Яхьи Синуара) и Захар Джабарин. Все трое являются членами политбюро ХАМАСа. На встрече с Насраллой ранее присутствовал Усама Хамдан (представитель руководства ХАМАСа за рубежом), однако по сообщению хамасовского "Палестинского информационного центра" неясно, участвовал ли он в переговорах с делегацией "Исламского джихада".

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Делегация "Исламского джихада", в некотором смысле, была более "представительной", так как ее возглавлял лично генеральный секретарь данной террористической организации Зияд ан-Нахала, в последнее время проживающий в основном в Тегеране. Также в делегацию "ИД" входили члены политбюро Акрам аль-Аджури, Абд аль-Азиз аль-Минауи и другие.

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По итогам переговоров было опубликовано "коммюнике", в котором говорится об "атмосфере братства и веры", о готовности к совместным действиям ради "сопротивления" (Израилю) и "освобождения земли и святых мест". Было объявлено, что отношения между ХАМАСом и "Исламским джихадом" как никогда прочны и подчинены единой стратегии.

В то же время, были отмечены некоторые "тактические разногласия", которые не должны влиять на единство, и т.п.

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На самом деле, отношения между ХАМАСом и "Исламским джихадом" – двумя суннитскими террористическими организациями, созданными во второй половине 80-х годов XX века при деятельном участии египетских "Братьев-мусульман" – переживают кризис. Настолько тяжелый, что для "наведения мостов" приходится вмешиваться лидеру шиитской "Хизбаллы". За всем этим стоит Иран, который более прочих зарубежных "спонсоров" озабочен расколом в рядах "палестинского сопротивления".

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ХАМАС оказался под огнем критики после того, как их боевики не вступили в противостояние с ЦАХАЛом 5-7 августа 2022 года, когда против "Исламского джихада" израильской армией проводилась контртеррористическая операция "На заре" (причем такой сценарий наблюдался уже второй раз – в ноябре 2019-го, во время проведения ЦАХАЛом операции "Черный пояс" против "Исламского джихада", ХАМАС также "стоял в стороне"; хотя в мае 2021 года, когда проходила операция "Страж стен", "Исламский джихад" вместе с другими вооруженными группировками поддержал ХАМАС в противостоянии с ЦАХАЛом).

Руководство ХАМАСа, контролирующего Газу с июня 2007 года, стремится к международному признанию, к укреплению отношений с Египтом, к сохранению контроля над сектором Газы и, в дальнейшем, к установлению полного контроля над всей территорией Палестинской автономии с помощью "демократических" выборов. И уже с этих позиций ХАМАС рассчитывает вывести "сопротивление" Израилю на новый уровень.

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Менее сильный "Исламский джихад" опирается в основном на поддержку Ирана и не может составить конкуренцию ХАМАСу на политическом поле.

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Напомним, что неделю назад, 22 августа, в Газе проходила встреча местного руководства ХАМАСа и "Исламского джихада". На ней присутствовали члены политбюро обеих группировок, представители командования "Бригад Изаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) и "Бригады Аль-Кудс" (военное крыло ИД) и представители "сил безопасности" (милиции и спецслужб ХАМАСа). По итогам встречи был подтвержден "высокий уровень координации" между двумя группировками и заявлено, что отныне "ответ на нападения будет единым". Было даже объявлено о создании "совместного оперативного штаба" двух группировок.

И ХАМАС, и "Исламский джихад" преподносили встречу недельной давности, как "переговоры на высшем уровне", хотя высшее "политическое" руководство обеих организаций находится за пределами сектора Газы. Председатель политбюро Исмаил Ханийя в декабре 2019-го покинул Газу для совершения "зарубежного турне" и до сих пор не вернулся в сектор, он успел за эти годы посетить десятки стран – от северной Африки до восточной Азии. Генеральный секретарь "Исламского джихада" Зияд ан-Нахала (возглавивший организацию в 2020 году после смерти Рамадана Шаллаха) в основном находится в Иране, иногда выезжая в "дружественные" арабские страны.

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Для закрепления достигнутых соглашений понадобилась встреча в Бейруте под патронажем "Хизбаллы" и Ирана.

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Но на этой встрече не присутствовал Исмаил Ханийя.

Высока вероятность того, что следующая встреча лидеров ХАМАСа и "Исламского джихада" пройдет в Москве. Где подобные встречи ранее проводились.