Самолет с израильскими гражданами вылетел из Саудовской Аравии в Тель-Авив

Из саудовского города Джедда в Тель-Авив вылетел самолет авиакомпании Air Seychelles, на борту которого находятся 128 израильтян. 28 августа рейс, направлявшийся с Сейшельских островов в Израиль, был вынужден совершить посадку в Джедде из-за неисправности.

По сути, это первый в истории коммерческий перелет из Саудовской Аравии в Израиль. В то же время следует отметить, что подобная ситуация предусматривалась заключенным двумя государствами соглашением об открытии воздушного пространства.

adv_12 incontent_1

Тем не менее, израильские пассажиры с беспокойством восприняли новость о посадке в арабском государстве, не имеющем мирного договора с Израилем. Они также рассказали, что капитан сначала начал снижаться и лишь потом сообщил о предстоящей посадке в Джедде.

adv_13 m_ar_1

Причиной чрезвычайной ситуации стала неполадка в электрической системе. После посадки пассажирам пришлось провести в самолете несколько часов, после чего им были предоставлены комнаты в гостинице, расположенной в терминале аэропорта.

Причиной чрезвычайной ситуации стала неполадка в электрической системе. После посадки пассажирам пришлось провести в самолете несколько часов, после чего им были предоставлены комнаты в гостинице, расположенной в терминале аэропорта.

adv_14 incontent_2

Согласно публикациям СМИ, израильтяне были удивлены сердечным гостеприимством саудовской стороны. По словам пассажиров, это свидетельствует о готовности Саудовской Аравии к нормализации отношений с еврейским государством.