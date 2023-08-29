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    Ближний Восток

    Самолет с израильскими гражданами вылетел из Саудовской Аравии в Тель-Авив

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    Самолет с израильскими гражданами вылетел из Саудовской Аравии в Тель-Авив
    Wikipedia.org. Фото: Air Seychelles

    Из саудовского города Джедда в Тель-Авив вылетел самолет авиакомпании Air Seychelles, на борту которого находятся 128 израильтян. 28 августа рейс, направлявшийся с Сейшельских островов в Израиль, был вынужден совершить посадку в Джедде из-за неисправности.

    По сути, это первый в истории коммерческий перелет из Саудовской Аравии в Израиль. В то же время следует отметить, что подобная ситуация предусматривалась заключенным двумя государствами соглашением об открытии воздушного пространства.

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    Тем не менее, израильские пассажиры с беспокойством восприняли новость о посадке в арабском государстве, не имеющем мирного договора с Израилем. Они также рассказали, что капитан сначала начал снижаться и лишь потом сообщил о предстоящей посадке в Джедде.

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    Причиной чрезвычайной ситуации стала неполадка в электрической системе. После посадки пассажирам пришлось провести в самолете несколько часов, после чего им были предоставлены комнаты в гостинице, расположенной в терминале аэропорта.

    Причиной чрезвычайной ситуации стала неполадка в электрической системе. После посадки пассажирам пришлось провести в самолете несколько часов, после чего им были предоставлены комнаты в гостинице, расположенной в терминале аэропорта.

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    Согласно публикациям СМИ, израильтяне были удивлены сердечным гостеприимством саудовской стороны. По словам пассажиров, это свидетельствует о готовности Саудовской Аравии к нормализации отношений с еврейским государством.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 Августа 2023
    Самолет, летевший в Израиль, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии
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