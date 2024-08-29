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Ближний Восток

Maan: Швеция отказалась принимать раненных палестинцев

время публикации: 29 августа 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 29 августа 2024 г., 14:17
Maan: Швеция отказалась принимать раненных палестинцев
AP Photo/Ismael Abu Dayyah

Правительство Швеции отвергло требование Европейской комиссии принять на излечение жителей сектора Газы, получивших ранения или нуждающимся в медицинском уходе, который сейчас не может предоставить медицинская система сектора. Об это сообщает агентство Maan.

Согласно публикации, соответствующее послание было направлено государствам-членам ЕС еще 15 мая. Другие страны ответили согласием, так, Норвегия согласилась госпитализировать в своих больницах 20 палестинцев.

Каролинская университетская больница Стокгольма сообщила, что готова принять пациентов. Однако министерство здравоохранения Швеции отвергло предложение ЕС как нерациональное.

В ответе отмечается, что те же средства позволят оказать помощь значительно большему количеству палестинцев в секторе Газы или на его границе. Говорится и о том, что Швеция уже оказывает значительную гуманитарную помощь жителям Газы, в том числе и медицинскую.

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