Maan: Швеция отказалась принимать раненных палестинцев

Правительство Швеции отвергло требование Европейской комиссии принять на излечение жителей сектора Газы, получивших ранения или нуждающимся в медицинском уходе, который сейчас не может предоставить медицинская система сектора. Об это сообщает агентство Maan.

Согласно публикации, соответствующее послание было направлено государствам-членам ЕС еще 15 мая. Другие страны ответили согласием, так, Норвегия согласилась госпитализировать в своих больницах 20 палестинцев.

Каролинская университетская больница Стокгольма сообщила, что готова принять пациентов. Однако министерство здравоохранения Швеции отвергло предложение ЕС как нерациональное.

В ответе отмечается, что те же средства позволят оказать помощь значительно большему количеству палестинцев в секторе Газы или на его границе. Говорится и о том, что Швеция уже оказывает значительную гуманитарную помощь жителям Газы, в том числе и медицинскую.