"Аль-Арабия": за атаками на военные объекты в Иране стоит Израиль
Саудовский телеканал "Аль-Арабия" заявляет, что серией ударов по военным объектам в Иране, осуществленным вечером 28 января и в ночь на 29 января, стоит Израиль.
В сообщении "Аль-Арабии" нанесение ударов по военным объектом в Иране связывается с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.
В арабских СМИ также упоминается о том, что нанесение этих ударов может быть связано с поставками Ираном беспилотников и планах по поставкам ракет для нужд российской армии, которая уже около года ведет войну против Украины.
Сообщается, что власти Ирана отключили интернет по всей стране, опасаясь утечки информации об атаках на военные объекты.
Неофициальные источники сообщают, что после взрыва на военном заводе в Исфахане (в центре Ирана) были слышны взрывы на объектах КСИР и министерства обороны Ирана в других регионах страны. Официально пока подтверждена только атака мини-дронов на военный завод в Исфахане.
Поступают сообщения о взрыве и сильном пожаре в промышленной зоне Тебриза (провинция Восточный Азербайджан, север Ирана).
Сработала воздушная тревога на авиабазе "Фатех", где располагаются самолеты, вертолеты и ракетные склады "Корпуса стражей исламской революции", в городе Карадж (20 км к западу от Тегерана). После этого были слышны взрывы.
Сообщается о взрывах в небе над городом Решт, на северо-западе Ирана. Вероятно, работает ПВО. Перед этим были слышны сигналы воздушной тревоги.
Ночью над Тегераном были замечены истребители иранских ВВС, была слышна стрельба из зенитных орудий. По неофициальным данным, была атака на склады боеприпасов в районе Таркаман (горный район к востоку от Тегерана).
Поздно вечером 28 января на одном из оборонных предприятий в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв, сообщает агентство IRNA. В первом сообщении было сказано, что взорвался склад с боеприпасами, располагавшийся на севере Исфахана.
Позже то же агентство заявило, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. "Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", – говорилось в сообщении. По другим данным, два БПЛА застряли в металлических сетках, натянутых над крышей военного объекта для защиты от подобных атак.
IRNA утверждает, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.
Неофициальные иранские источники, связанные с "Корпусом стражей исламской революции", утверждают, что беспилотники запустили члены оппозиционной организации "Моджахеды иранского народа" ("Моджахедин Халк"), действовавших по заданию "сионистского врага".
Отметим, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и беспилотные самолеты, но и ядерные объекты.
Взрывы во многих районах Ирана: атакованы военные объекты, работают ПВО, в воздух подняты истребители
IRNA: военный завод в Исфахане был атакован мини-дронами
На оборонном предприятии в центре Ирана прогремел мощный взрыв