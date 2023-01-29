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    Ближний Восток

    "Аль-Арабия": за атаками на военные объекты в Иране стоит Израиль

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    Iranian Army via AP

    Саудовский телеканал "Аль-Арабия" заявляет, что серией ударов по военным объектам в Иране, осуществленным вечером 28 января и в ночь на 29 января, стоит Израиль.

    В сообщении "Аль-Арабии" нанесение ударов по военным объектом в Иране связывается с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

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    В арабских СМИ также упоминается о том, что нанесение этих ударов может быть связано с поставками Ираном беспилотников и планах по поставкам ракет для нужд российской армии, которая уже около года ведет войну против Украины.

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    Сообщается, что власти Ирана отключили интернет по всей стране, опасаясь утечки информации об атаках на военные объекты.

    Неофициальные источники сообщают, что после взрыва на военном заводе в Исфахане (в центре Ирана) были слышны взрывы на объектах КСИР и министерства обороны Ирана в других регионах страны. Официально пока подтверждена только атака мини-дронов на военный завод в Исфахане.

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    Поступают сообщения о взрыве и сильном пожаре в промышленной зоне Тебриза (провинция Восточный Азербайджан, север Ирана).

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    Сработала воздушная тревога на авиабазе "Фатех", где располагаются самолеты, вертолеты и ракетные склады "Корпуса стражей исламской революции", в городе Карадж (20 км к западу от Тегерана). После этого были слышны взрывы.

    Сообщается о взрывах в небе над городом Решт, на северо-западе Ирана. Вероятно, работает ПВО. Перед этим были слышны сигналы воздушной тревоги.

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    Ночью над Тегераном были замечены истребители иранских ВВС, была слышна стрельба из зенитных орудий. По неофициальным данным, была атака на склады боеприпасов в районе Таркаман (горный район к востоку от Тегерана).

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    Поздно вечером 28 января на одном из оборонных предприятий в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв, сообщает агентство IRNA. В первом сообщении было сказано, что взорвался склад с боеприпасами, располагавшийся на севере Исфахана.

    Позже то же агентство заявило, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. "Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", – говорилось в сообщении. По другим данным, два БПЛА застряли в металлических сетках, натянутых над крышей военного объекта для защиты от подобных атак.

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    IRNA утверждает, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

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    Неофициальные иранские источники, связанные с "Корпусом стражей исламской революции", утверждают, что беспилотники запустили члены оппозиционной организации "Моджахеды иранского народа" ("Моджахедин Халк"), действовавших по заданию "сионистского врага".

    Отметим, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и беспилотные самолеты, но и ядерные объекты.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Января 2023
    Взрывы во многих районах Ирана: атакованы военные объекты, работают ПВО, в воздух подняты истребители
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 Января 2023
    IRNA: военный завод в Исфахане был атакован мини-дронами
    // https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 Января 2023
    На оборонном предприятии в центре Ирана прогремел мощный взрыв
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