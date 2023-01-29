Махмуд Аббас встретился с главой ЦРУ Ульямом Бернсом
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В воскресенье, 29 января, глава национальной палестинской администрации Махмуд Аббас встретился в Рамалле с директором ЦРУ Ульямом Бернсом, который прибыл в регион для переговоров с руководством Израиля и автономии на фоне обострения напряженности.
Официальное агентство Рамаллы Wafa сообщает, что Махмуд Аббас рассказал о последних событиях и "израильской агрессии против палестинец", а также призвал к срочному вмешательству для оказания давления на израильское правительство, чтобы оно прекратило односторонние действия и вернулось к соблюдению соглашений.
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Агентство также передает, что Ульям Бернс встретился с представителями палестинских силовых структур.
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