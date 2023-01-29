Версия: целью удара по военному заводу в Исфахане могли быть гиперзвуковые ракеты

В публикации израильского сайта Ynet (автор: Рон Бен Ишай) сказано, что, возможно, целью удара по военному заводу в Исфахане было нанесение ущерба попыткам Ирана разработать гиперзвуковые ракеты.

Ynet, помимо прочего, цитирует американское издание Wall Street Journal, заявившее, что атака на военные объекты в Иране была осуществлена Израилем. Издание при этом ссылается на некие "официальные лица, знакомые с подробностями проведенной операции".

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Отметим, что ранее саудовский телеканал "Аль-Арабия" передал, что за атакой на объекты в Иране стоит Израиль, который поддержали США. В свою очередь саудовский телеканал "Аль-Хадат" заявлял, что Израиль к этим атакам непричастен.

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Версия о попытке помешать иранским разработкам гиперзвуковых ракет не лишена оснований. Хотя нет никаких фактических данных, которые бы ее подтверждали.

В ноябре 2022 года командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде объявил, что в Иране разработана первая гиперзвуковая ракета. Считается, что подобные ракеты стоят на вооружении только двух армий в мире – российской и китайской; причем армия РФ несколько раз применяла гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для нанесения ударов по целям в Украине. В последнее время военно-техническое сотрудничество России и Ирана стало особенно тесным. Иран поставляет для армии РФ беспилотники. Но пока непонятно, что Тегеран получает взамен.

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Вскоре после выступления Хаджизаде консервативное провластное иранское издание "Джам-и Джам" вышло с главным материалом под заголовком "7 минут до Тель-Авива" на трех языках – фарси, английском и иврите. В публикации рассказывалось о разработке "Корпусом стражей исламской революции" гиперзвуковой ракеты, которая якобы способна не только долететь до Израиля, но также обойти все системы ПРО и ПВО, точно поразив намеченную цель.

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The Jerusalem Post: атака дронов на иранский военный завод была феноменально успешной

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" заявлял, что в Исфахане был атакован склад с баллистическими ракетами. В свою очередь, источники в иранской оппозиции говорили, что атакован был завод по производству БПЛА, который находится в центре жилого квартала на улице Имама Хомейни в Исфахане.

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В сообщении "Аль-Арабии" нанесение ударов по военным объектом в Иране связывалось с визитом в Израиль главы ЦРУ США Уильяма Бернса, который на минувшей неделе встречался с главой израильской внешней разведки "Мосад" Давидом Барнеа.

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В арабских СМИ также упоминалось о том, что нанесение этих ударов может быть связано с поставками Ираном беспилотников и планах по поставкам ракет для нужд российской армии, которая уже около года ведет войну против Украины.

Сообщалось, что власти Ирана отключили интернет по всей стране, опасаясь утечки информации об атаках на военные объекты.

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Неофициальные источники сообщали, что после взрыва на военном заводе в Исфахане (в центре Ирана) были слышны взрывы на объектах КСИР и министерства обороны Ирана в других регионах страны. Официально пока подтверждена только атака мини-дронов на военный завод в Исфахане.

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Поступали сообщения о взрыве и сильном пожаре в промышленной зоне Тебриза (провинция Восточный Азербайджан, север Ирана).

Сработала воздушная тревога на авиабазе "Фатех", где располагаются самолеты, вертолеты и ракетные склады "Корпуса стражей исламской революции", в городе Карадж (20 км к западу от Тегерана). После этого были слышны взрывы.

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Сообщалось о взрывах в небе над городом Решт, на северо-западе Ирана. Вероятно, работает ПВО. Перед этим были слышны сигналы воздушной тревоги.

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Ночью над Тегераном были замечены истребители иранских ВВС, была слышна стрельба из зенитных орудий. По неофициальным данным, была атака на склады боеприпасов в районе Таркаман (горный район к востоку от Тегерана).

Однако иранское агентство IRNA со ссылкой на государственные структуры заявляет, что сообщения об атаках в других регионах Ирана (кроме Исфахана, где действительно была атака дронов) являются фейком, который распространяет Израиль.

Поздно вечером 28 января на одном из оборонных предприятий в иранском городе Исфахан прогремел мощный взрыв, сообщает агентство IRNA. В первом сообщении было сказано, что взорвался склад с боеприпасами, располагавшийся на севере Исфахана.

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Позже то же агентство заявило, что склад с боеприпасами министерства обороны Ирана подвергся атаке беспилотников. "Вечером в субботу была проведена атака с применением мини-дронов на один из военных объектов министерства обороны. К счастью, благодаря мерам защиты, один из дронов был сбит комплексом ПВО и два других аппарата были перехвачены военными и взорваны", – говорилось в сообщении. По другим данным, два БПЛА застряли в металлических сетках, натянутых над крышей военного объекта для защиты от подобных атак.

IRNA утверждает, что в результате атаки и последовавшего за ней взрыва никто не пострадал, повреждения на военном объекте незначительны.

Неофициальные иранские источники, связанные с "Корпусом стражей исламской революции", утверждают, что беспилотники запустили члены оппозиционной организации "Моджахеды иранского народа" ("Моджахедин Халк"), действовавших по заданию "сионистского врага".

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Отметим, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и беспилотные самолеты, но и ядерные объекты.