На сирийско-иракской границе подверглась удару с воздуха колонна грузовиков

На сирийско-иракской границе, в районе города Аль-Букамаль атаке с воздуха подверглась колонна грузовиков. Согласно сообщениям в иракских и сирийских СМИ, удар был нанесен беспилотниками.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) пишет, что целью атаки стала колонна из шести грузовиков-рефрижераторов. Согласно этому источнику, все транспортные средства уничтожены, находившиеся в них люди либо погибли, либо получили ранения. По данным SOHR удар был нанесен с военных истребителей. В тот момент, когда на место взрыва стали прибывать машины "скорой помощи", над районом пролетела группа беспилотников.

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Телеканал "Аль-Арабия" передал, что колонна состояла из 25 грузовиков. В районе были слышны как минимум три сильных взрыва. По данным этого источника, колонна принадлежала проиранским соединениям. Перед тем, как нанести удар с самолетов было сделано несколько предупредительных выстрелов с тем, чтобы дать водителям покинуть машины и найти укрытие.

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Отметим, что и в сирийских и иракских СМИ также есть утверждения, что удар по транспортной колонне был нанесен с беспилотников.

Примечательно, что, сообщая об этой атаке, SOHR хотя и пишет, что она была осуществлена неопознанными беспилотниками, иллюстрирует публикацию фотографией американского БПЛА Predator MQ-1.