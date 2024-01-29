Хуситы заявили, что атаковали корабль ВМС США в Аденском заливе

Представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что боевиками группировки "Ансар Алла" в Аденском заливе был обстрелян американский экспедиционный корабль Lewis B. Puller.

По его словам, ракетная атака была осуществлена вечером 28 января "в ответ на американо-британскую агрессию".

Центральное командование армии США (Centcom) и министерство обороны США пока не комментировали этот инцидент.