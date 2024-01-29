Хуситы заявили, что атаковали корабль ВМС США в Аденском заливе
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Представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что боевиками группировки "Ансар Алла" в Аденском заливе был обстрелян американский экспедиционный корабль Lewis B. Puller.
По его словам, ракетная атака была осуществлена вечером 28 января "в ответ на американо-британскую агрессию".
Центральное командование армии США (Centcom) и министерство обороны США пока не комментировали этот инцидент.
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