СМИ: "Хизбалла" перемещает арсенал точных ракет

Политический корреспондент "Кан" Амихай Штайн цитирует сообщение агентства AP, согласно которому, террористическая группировка "Хизбалла" в ожидании израильского удара перемещает свой арсенал точных ракет.

Согласно сообщениям израильских СМИ, хранилища ракет являются наиболее приоритетной целью для возможного удара по Ливану. В качестве целей называют также электростанции, мосты и другие объекты инфраструктуры, а также высокопоставленных представителей группировки.

Германия пополнила список государств, призвавших своих граждан покинуть Ливан в кратчайший срок. С предупреждениями о целесообразности посещения Ливана выступили США, Франция и Великобритания.