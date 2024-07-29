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Ближний Восток

СМИ: "Хизбалла" перемещает арсенал точных ракет

время публикации: 29 июля 2024 г., 15:48 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 15:54
СМИ: "Хизбалла" перемещает арсенал точных ракет
AP Photo/Mohammed Zaatari

Политический корреспондент "Кан" Амихай Штайн цитирует сообщение агентства AP, согласно которому, террористическая группировка "Хизбалла" в ожидании израильского удара перемещает свой арсенал точных ракет.

Согласно сообщениям израильских СМИ, хранилища ракет являются наиболее приоритетной целью для возможного удара по Ливану. В качестве целей называют также электростанции, мосты и другие объекты инфраструктуры, а также высокопоставленных представителей группировки.

Германия пополнила список государств, призвавших своих граждан покинуть Ливан в кратчайший срок. С предупреждениями о целесообразности посещения Ливана выступили США, Франция и Великобритания.

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