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    Ближний Восток

    NYT: арестован генерал КСИР, заподозренный в работе на Израиль

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    NYT: арестован генерал КСИР, заподозренный в работе на Израиль
    AP Photo/Vahid Salemi, File

    Как сообщает газета The New York Times, в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля арестован бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Али Насери. Источники издания отмечают, что факт ареста военачальника, отвечавшего за безопасность данных, хранится в секрете.

    В материале, одним из авторов которого является израильский журналист Ронен Бергман, отмечается , что ранее иранскими спецслужбами были арестованы десятки причастных к ракетным разработкам. Они подозреваются в передаче секретных данных иностранной разведке. Официальные представители Ирана отказались комментировать эти сообщения.

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    Издание цитирует бывшего первого вице-президента Ирана Мохаммада Али Абтахи. Политик, считающийся представителем реформистского лагеря, лишился поста в 2009 году, после подавления оппозиционных выступлений. Тем не менее, он сохраняет тесные связи с истеблишментом.

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    Напоминая об отставке главы разведки КСИР генерала Хосейна Тайеба, Абтахи констатирует: чистка стала результатом дерзких операций, приписываемых израильским спецслужбам. Глава режима осознал, что старые, проверенные кадры не смогли дать на них ответ, и пришло время сменить концепцию.

    "Проблемы с обеспечением безопасности внутри Ирана и масштабность израильских операций подорвали самую мощную разведывательную организацию в Иране. Надежность спецслужб была основой безопасности Исламской республики. В последний год ситуация изменилась", – отмечает Абтахи.

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    Газета пишет, что причиной хаоса в КСИР стало изменение израильской методики: выдвинутая премьер-министром Нафтали Беннетом "концепция осьминога". Глава правительства решил отказаться от борьбы со "щупальцами" – связанными с Ираном группировками – и сосредоточился на ударах по "голове" – центрам принятия решений в самом Иране. Эта стратегия застала Иран врасплох.

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    Однако следует отметить, что об аресте генерала Насери СМИ сообщают не впервые. В 2019 году распространилась информация о его причастности к похищению "Мосадом" иранского ядерного досье. КСИР назвал эти сообщения наглой ложью, призванной дискредитировать корпус в глазах граждан.

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