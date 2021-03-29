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NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 марта 2021 г., 06:53

Контейнеровоз Ever Given сняли с мели

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Контейнеровоз Ever Given сняли с мели, но Суэцкий канал пока закрыт

Утром в понедельник, 29 марта, от компании Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками, поступила информация о том, что контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, был снят с мели в 04:30 по местному времени.

Судя по системе Tide Forecast, вскоре после того, как Ever Given удалось снять с мели, в 5:40 начался отлив. Прилив ожидается в 11:42.

Но поступила информация, что буксиры установили судно в положение, которое позволило ему возобновить движение по каналу. Служба отслеживания судов VesselFinder изменила статус судна Ever Given на "Идет".


Ожидается, что навигация по Суэцкому каналу восстановится в ближайшие часы.

Накануне вечером сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился начать разгрузку контейнеровоза Ever Given, на борту которого находились 18300 контейнеров.

Напомним, сотни судов скопились у северного и южного входов в Суэцкий канал, ожидая, когда буксирам удастся снять с мели врезавшийся в берег гигантский контейнеровоз Ever Given, принадлежащий компании Evergreen. Судно водоизмещением 224000 тонн перегородило канал, блокировав движение.

Авария, происшедшая 24 марта, привела к нарушению цепочек поставок между Европой и Азией. Через Суэцкий канал проходит 10-12% глобальных морских перевозок и около 30% перевозок контейнеров.

По данным агентства Bloomberg, блокировка канала стоит мировой экономике почти десять миллиардов долларов в день.

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