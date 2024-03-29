"Хизбалла" признала гибель пяти своих активистов в Сирии в результате удара ЦАХАЛа

Руководство ливанской террористической организации "Хизбалла" официально признало гибель пяти своих активистов в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям в сирийской провинции Алеппо.

В сообщении "Хизбаллы" названы имена убитых: Ахмад Джауад Шахими, Ибрагим Анис аз-Зайн, Мустафа Ахмад Мекки, Атафана Али Нахиф, Али Саад аль-Хаф.

Судя по имеющимся данным, Ахмад Шахими был высокопоставленным представителем "Хизбаллы" в Сирии, отвечавшим за поставки вооружений и боеприпасов и имевшим тесные связи с Ираном.

В ночь на пятницу, 29 марта, командование армии Сирии объявило, что ВВС Израиля нанесли удары на северо-западе страны – в районах Ан-Нираб и Ас-Сафира, в провинции Алеппо.

Судя по опубликованным данным, были атакованы объекты проиранских сил и регулярной армии Сирии.

Сирийская армия утверждает, что среди погибших в результате этой атаки погибли не только военные, но и гражданские.

Сирийские блогеры публикуют фото и видео после ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в провинции Алеппо.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает о десятках убитых в результате ударов по целям в провинции Алеппо.

По предварительным данным SOHR, погибли не менее 36 человек, десятки военнослужащих армии режима Башара Асада получили ранения. Подчеркивается, что речь идет о самом большом числе жертв в результате израильской атаки за длительное время.

SOHR пишет, что были атакованы объекты возле международного аэропорта Алеппо. Целями были склад оружия, принадлежавший ливанской "Хизбалле" в районе Джибрин недалеко от аэропорта Алеппо, оборонные заводы в Ас-Сафире, некие цели в районе Кафр-Джум, к западу от Алеппо. Сирийские силы ПВО пытались перехватить израильские ракеты, но безуспешно, заявляет SOHR.

По данным сирийских оппозиционных источников, в результате удара погибли не менее пяти командиров и боевиков "Хизбаллы".

Катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид" пишет со ссылкой на собственные источники, что ВВС ЦАХАЛа в ходе этой атаки использовали ракеты с бризантным взрывчатым веществом. Одной из целей было здание, в котором находилась штаб-квартира "Хизбаллы", располагавшееся восточней аэропорта Алеппо.

Сообщается также, что одна из ракет сирийских ПВО, не достигнув цели, упала рядом с деревней, ее падение привело к пожару.